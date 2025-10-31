Топ-5 кинопремьер ноября

Четыре российские и одна зарубежная картина вошли в ноябрьскую пятерку кинопремьер БФМ-Новосибирск. Зрителю будет и над чем посмеяться, и чего побояться, и о чем поразмышлять.

«Хищник 7: Планета смерти»

– Ты прилетел охотиться на самую опасную планету во Вселенной. Здесь все пытаются тебя сожрать. В этом месте ты – добыча, пока в тебе не проснется Хищник.

В прокат выходит американский фантастический боевик – седьмая часть культовой франшизы «Хищник», стартовавшей в 1987 году. Фильм отличается от всех предыдущих тем, что Хищник здесь – главный герой со своей историей.

Действие разворачиваются в будущем на отдаленной Планете смерти, где молодой Хищник по имени Дек, изгнанник из своего родного клана, находит неожиданного союзника в лице полусломанного андроида Тии. Вместе они отправляются в опасное приключение в поисках главного врага. На кону – возвращение Дека домой.

«Каждый кадр – это кадр с использованием спецэффектов. Я думал, что у меня было много таких кадров в «Добыче», но вот это – настоящее безумие», – поделился режиссер Дэн Трахтенберг.

– А сколько ему лет? – Сто двадцать.

Экранизация одноименного фантастического романа Евгения Водолазкина.

«Когда прошлого уже нет, а будущее еще не настало. Настоящее – это мгновение, которое нельзя упускать», – говорится в аннотации к фильму.

2026 год. Мир на грани научного прорыва. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти сто лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Пытаясь найти место в новой реальности, он по крупицам восстанавливает историю своей жизни и эксперимента вековой давности, который может подарить человечеству бессмертие.

В этом главному герою сможет помочь только любовь, которая прошла с ним сквозь время и возродилась в новой девушке – казалось бы, той же самой. Однако чем ближе заветный результат исследования, тем острее встает вопрос: а не слишком ли высока цена?

«Голосовой помощник»

– Ты меня слышишь? – Я всегда вас слушаю.

Российская детективная фантастика, местами довольно пугающая, о бесцеремонном вмешательстве искусственного интеллекта в жизнь людей. Группа друзей оказывается в плену у умной колонки, которая знает их самый страшный секрет.

Приятели отправляются за город отдохнуть, как в старые добрые времена. В коттедже есть всё, даже умная колонка «Алёна». Устройство предлагает компании необычную игру «Найди убийцу», в которой подсказки связаны с последними днями их подруги Алёны, погибшей при странных обстоятельствах.

Что это – попытка узнать правду или изощренная месть? А главное – кто виноват в смерти девушки? Узнают только те, кто выживет в жестокой игре на выбывание.

Дата выхода: 6 ноября 2025

Режиссер: Олег Витвицки

В ролях: Владислав Ценёв, Полина Федина, Борис Дергачёв, Юлия Джулай, Илья Антоненко

18+

«Попутчики»

– Да разве это бандиты? Это же актеры. – Это хуже – это актеры, которым не заплатили! Они пострашнее будут, чем отморозки из девяностых.

Отечественная комедия в духе «Холопа». Айтишник попадает в декорации 1990-х, чтобы получить одобрение на инвестиции от потерявшего память олигарха.

Молодой стартапер Кирилл пытается продать свое приложение крупному инвестору – олигарху Потапову, но вместо встречи с ним попадает в тщательно воссозданную реальность 1990-х годов. Оказывается, после травмы головы Потапов потерял память, и чтобы помочь ему вернуть воспоминания, его заместитель Жаринов подготовил необычный квест с ключевыми событиями из прошлого бизнесмена. С братвой, ментами и прочими сомнительными удовольствиями.

В итоге Кирилл, которого Потапов принял за своего «кореша» Сизого, вынужден присоединиться к этому невероятному и комичному путешествию в «прошлое».

– Баю, баюшки, баю, не ложися на краю. Придет серенький волчок и укусит за бочок.

Мистический триллер, черно-белая хоррор-драма с Сергеем Безруковым и Виктором Сухоруковым. Ветеран войны возвращается в деревню и сталкивается с исчезновением жены и обвинением в адрес сына — его считают одержимым. Но зло, поселившееся среди людей, глубже, чем кажется.

Эта лента однозначно выбивается из ряда других фильмов с российскими звездами первой величины.

«В моей кинопрактике этого не было», – заявил Виктор Сухоруков.

«Автор мастерски видит кадр – это искусство!» – прокомментировал, в свою очередь, Сергей Безруков.