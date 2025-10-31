Певица Тося Чайкина рассказала, какие фильмы смотрит на Хэллоуин

Певица Тося Чайкина призналась, что не отмечает Хэллоуин и не смотрит фильмы ужасов, отдавая предпочтение романтическим комедиям. Об этом артистка сказала на мероприятии «Сила Звука».

«Из страшных фильмов я смотрела «Солнцестояние». Никаких «Заклятий» и «Кошмаров на улице Вязов» я не видела. Помню, несколько лет назад я еще познакомилась с фильмом «Пила». Мне было страшно, но я заставила себя посмотреть. Это было как раз в даты Хэллоуина. Я не отмечаю этот праздник, не переодеваюсь в какие-то наряды. Я просто сижу дома и делаю музыку. В такую осеннюю погоду я наоборот люблю смотреть ромкомы из нулевых», — приводит слова певицы спецкор НСН.

31 октября традиционно для западных стран празднуется Хэллоуин (День всех Святых). В этот день принято переодеваться в костюмы нечисти, ведьм и призраков.

Ранее певец, актер, телеведущий Митя Фомин признался, что относится к Хэллоуину как к поводу напиться. Но в то же время артист выступил за то, чтобы алкоголь воспринимался как сопровождение праздника, однако если он становится деструктивным, то человеку нужно от него полностью отказаться.