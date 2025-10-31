Фильм «Черный лес» Радика Кудоярова победил на Фестивале военного кино

На XXIII Международном фестивале военного кино имени Юрия Озерова дебютный полнометражный фильм уроженца Уфы Радика Кудоярова "Черный лес" собрал три ключевые награды: Гран-при - "За лучшее игровое кино", на который претендовали еще девять художественных картин, "За лучшую режиссуру" и "За лучшую мужскую роль" (Зульфат Закиров). "Черный лес" - это картина о выдающемся татарском поэте Мусе Джалиле и его соратниках.

В эксклюзивном интервью "Российской газете" автор сценария, режиссер и генеральный продюсер Радик Кудояров рассказал о важности проведения фестиваля военного кино, который еще называют фестивалем Озерова. Ведь это единственный в нашей стране профильный кинофорум.

- Он проводится уже 23 год благодаря усилиям очень профессиональной талантливой группы, которая работает на голом энтузиазме. Президент фестиваля Олег Урюмцев - ученик и прямой творческий наследник прославленного режиссера, фронтовика Юрия Озерова. К сожалению, сейчас возникли обстоятельства, и вся нагрузка по организации и проведению фестиваля легла на хрупкие плечи его дочери Анны. Очень хочется, чтобы фестиваль поддержали разные интересанты, при этом должен быть и коренной спонсор, который любит кино, историю. Война в кинематографе - это исторический фон, на котором разворачивается человеческая драма. Нужно поддержать экономику фестиваля, не вмешиваясь в творческую часть. Сюжет "Первого канала" о фестивале - прекрасный повод, чтобы на него обратили внимание.

Как было сказано во время вручения наград на церемонии закрытия фестиваля, лучший режиссер сегодня тот, кто говорит правду. "Черный лес" - это не только правда о войне, но и о человеке.

Радик Кудояров собрал и блестящий актерский состав, прежде всего Зульфата Закирова и Павла Харланчука, исполнивших главные роли, и тех, кто традиционно остается за кадром, реализация таланта которых напрямую связана с качеством картины. Это оператор Вадим Потеев, композитор Владимир Сивицкий, второй режиссер Кристина Стефанович. В фильме звучит речь на русском, татарском, немецком, английском. Все реплики озвучены носителями языков.

- Это была большая работа на каждом этапе, - рассказывает Радик Кудояров. - И если бы каждый цех не был вовлечен в работу, картина бы не получилась такой, какой ее увидел зритель. Режиссер должен заразить своим отношением к тому, что делает. Ведь до начала работы мало кто из них знал, кто такой Джалиль и в чем его подвиг. Да, ему присвоили звание Героя Советского Союза посмертно, но мы же идем не от Героя назад, мы проживаем с ним его жизнь, каждую секунду, зная, сколько ему осталось.

Посмертная оценка - не то, что он знал. Для него было важно дать понять тем, кто на воле, что они не предатели. Вот для чего он переписывал свои стихи и искал способ передать их за пределы тюрьмы. И только спустя годы благодаря этим самодельным поэтическим сборникам, которые путешествовали по Европе и наконец попали в нужные руки мир, узнал о подвиге 11 человек, казненных в "доме смерти" тюрьмы Плетцензее в Берлине.

Нет, они не закрыли грудью амбразуру. Их подвиг в том, чтобы остаться людьми и патриотами в условиях, которые никак этому не способствовали.

Это были пленные советские солдаты и офицеры, представители тюркских народов, из которых нацисты формировали легион "Урал - Идель". Но группа, в которую входил Муса Джалиль, назвавшийся в плену Гумеровым и казненный под этой фамилией, провела такую мощную антифашистскую работу среди легионеров, что они сотнями переходили на сторону партизан, сначала на территории оккупированной Белоруссии, а потом и во Франции, ни разу не выступив против Красной армии. 11 приговоренных к смерти ждали исполнения приговора более полугода. В течение этого времени с ними плотно работали фашисты, пытаясь перетянуть на свою сторону.

В фильме "Черный лес" Радик Кудояров в художественной форме воссоздает противостояние Мусы Гумерова и начальника тюрьмы штандартенфюрера Фляйшмана, который обещает узнику сохранить жизнь, если тот поспособствует прекращению подрывной деятельности в рядах легиона. Но Муса не поддается искушению.

Два великолепных актера - молодой Зульфат Закиров и уже маститый Павел Харланчук в этой истории создали баланс Добра и Зла. Их диалог - столкновение двух мировоззрений, основанных на разных принципах. У Гумерова - на вере в человека, у Фляйшмана - на вере в силу. Этот актерский тандем заслуживает самой высокой оценки, но, увы, на фестивале была только одна номинация - "За лучшую мужскую роль". Победу в ней жюри присудило Зульфату Закирову, артисту Татарского государственного театра драмы и комедии им. Камиля Тинчурина.

Зульфат первоначально был выбран на роль Гайнана Курмашева и только по счастливой случайности получил главную роль, к которой он оказался внутренне готов. Как и Муса Джалиль, Зульфат Закиров истинный сын своего народа, знает родной язык, культуру, профессионально выполняет режиссерскую задачу, поэтому на экране мы видим абсолютное перевоплощение. И родились они в один день 15 февраля. Кстати, в феврале 2026 года будет отмечаться 120-летие со дня рождения легендарного поэта.

- Это первая прорывная работа татарских актеров на таком уровне, - резюмирует Радик Кудояров. - Талант Зульфата раскрылся в тандеме с Павлом Харланчуком, который показал злодея, каких поискать. При этом он необычайно притягателен, а это страшно.

Павел Харланчук уже снимался у Кудоярова в короткометражных фильмах. В "Подароке", он сыграл утонченного представителя "высшей расы", превращавшегося в кровожадного зверя, стоило взять в руки винтовку, чтобы стрелять в беззащитных пленных. "Подарок" был фильмом-тестом, на котором режиссер проверял зрительский и экспертный интерес. Он прошел 35 отборов в конкурс, получил 10 трофеев на различных фестивалях и в несколько измененном виде вошел в "Черный лес".

"Черный лес" - это и военная драма, и реквием по 11 несломленным бойцам. В конце фильма, когда гильотина оборвала их жизни, звучит татарская песня "Умырзая" ("Подснежник"). В ней поется о том, что подснежник живет очень мало, человек же не желает такой участи, он хочет жить долго. И эти 11 человек жили бы еще долго, ведь самому молодому мученику Гайнану Курмашеву было всего 25! Да и Муса Джалиль ушел из жизни 38-летним, в самом расцвете.

Не обязательно знать татарский язык, чтобы понять, что это послание погибших нам, ныне живущим. Если смотреть и слушать внимательно, то в фильме можно услышать многое, в том числе "Ясин" - суру из Священного Корана, которую принято читать в память об усопших. В "Черном лесе" по просьбе режиссера ее переложил на музыку белорусский композитор Владимир Сивицкий. Эти два музыкальных произведения стали музыкальной аркой, связавшей финальные эпизоды.

Лейтмотивом же выступает старинная татарская песня "Кара урман" ("Черный лес"), давшая название картине. Песня родилась в трудные времена истории народа и этим перекликается с судьбой Мусы Джалиля, пережившего голод, смерть родных, войну и плен. Если перевести ее с языка символов, то смысл в том, что когда на тебя обрушиваются несчастья, надо найти силы и выстоять, найти выход из черного леса, не потеряться. 11 героев нашли его, пусть и ценой собственной жизни.

В тему

"Черный лес" скоро увидят не только на фестивалях. Картина получила прокатное удостоверение и будет показана в кинотеатрах.