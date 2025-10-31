Опубликован свежий постер хоррора «Крик 7»

Вчера Paramount Pictures опубликовала дебютный трейлер «Крика 7». Вместе с ним появился и свежий постер, на котором Призрачное лицо смотрит прямо в душу и держит в руке нож.

© Кадр из фильма

Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). В новом фильме вернётся героиня оригинальных частей — Сидни Прескотт.

© Постер

Режиссёром «Крика 7» выступил Кевин Уильямсон — сценарист предыдущих фильмов серии. Главные роли вновь сыграли Нив Кэмпбелл («Дикость»), Кортни Кокс («Друзья») и Джасмин Савой Браун («Для людей»). В проект также вернулся исполнитель злодея из первого фильма Мэттью Лиллард («Скуби-Ду»).