Необычные экранизации «Пpиключeний Шepлoкa Χoлмca»

31 oктябpя 1892 гoдa вышлa в cвeт книгa Артура Конан Дойла «Пpиключeния Шepлoкa Χoлмca». Знаменитый сыщик — самый экранизируемый человеческий персонаж в истории кино. Но знали ли вы об аниме, где детектив и Ватсон — собаки? А о фильме, где Холмс — полный идиот? Рассмотрим подобные необычные экранизации классики.

Когда речь идет о киновоплощении Шерлока Холмса, многие сразу вспоминают легендарные советские фильмы с Василием Ливановым. Кто-то же припоминает современную английскую адаптацию в виде сериала с Бенедиктом Камбербэтчем. Но такими известными экранизациями дело не ограничивается.

— Пересчитать все фильмы про сыщика просто невозможно. Их выходили многие сотни, начиная еще с короткометражного фильма «Озадаченный Шерлок Холмс» 1900 года, — рассказывает «ВМ» специалист по кинопрокату, кинодистрибьютор, историк кино Василий Марицкий.

Однако среди множества версий порой можно найти просто удивительные. Например, японское аниме 1984 года «Великий детектив Холмс». В некоторых переводах — «Шерлок Хаунд». Над 26-серийным сериалом работал один из величайших мультипликаторов Хаяо Миядзаки. Все классические герои здесь представлены в виде антропоморфных (по форме схожих с человеком, его телом) собак. Сам Шерлок напоминает песика охотничьей породы бладхаунд. А Ватсон очень похож на усатого ризеншнауцера. Сюжет же почти в точности повторяет оригинальные книги и рассказывает о борьбе сыщика с профессором Мориарти. Кстати, пес-сыщик был еще и в советском музыкальном мультфильме «Пес в сапогах» Ефима Гамбурга. Сам сюжет короткометражки по большей части основан на «Трех мушкетерах». Однако собаку-сыщика здесь озвучил сам Василий Ливанов. Поэтому в народе персонажа стали называть не иначе как Шерлок Холмс.

— Кстати, это была одна из первых работ актера в озвучивании, — добавил Василий Марицкий.

Еще одна необычная экранизация Шерлока Холмса — пародийный фильм «Без единой улики» 1988 года Тома Эберхардта. По сюжету сам Холмс (Майкл Кейн) — полный идиот. А все потому, что он лишь актер, которого нанимает доктор Ватсон (Бен Кингсли). На самом деле именно док раскрывает все преступления и даже пишет истории о вымышленном Шерлоке Холмсе, который раскрывает все эти преступления. Ватсон просто не хочет светиться, чтобы не потерять работу медика. А когда народу понадобился настоящий Шерлок, Ватсону пришлось нанять наивного актера.

Одним из худших фильмов про детектива считается комедия 2018 года «Холмс & Ватсон» Этана Коэна. Это фривольная треш-комедия (от англ. trash — мусор. — «ВМ») с абсурдным юмором. Кино больше напоминает скетчшоу по мотивам книг. С обилием шуток ниже пояса. Например, миссис Хадсон здесь — дама свободных нравов, состоящая в отношениях с множеством известных личностей, таких как Марк Твен и Альберт Эйнштейн.

А как насчет мюзикла про Холмса? Есть и такое. Это советский фильм 1979 года «Голубой карбункул». Кино поставил Николай Лукьянов на студии «Беларусьфильм». Сюжет повторяет одноименный рассказ про сыщика. Только иногда герои решают приостановить повествование внезапной песней. Едва ли не останавливая действие фразами: «А теперь — песня!» — Но самым странным фильмом про Холмса можно назвать чешский «Sherlock Holmes’ Desire» («Желание Шерлока Холмса». — «ВМ») 1972 года. Описание сюжета выглядит так: «Как Шерлок Холмс хочет стать профессиональным скрипачом, но у него плохо получается». Но даже не пытайтесь понять, что в кино происходит. Это невозможно, — добавляет эксперт.

Еще иногда в список фильмов про английского сыщика внезапно включают советский мультфильм «Следствие ведут Колобки». Это комплексная пародия на детективный жанр в целом. Однако влияние Шерлока отлично наблюдается в главных героях — Шефе и Коллеге. Первый носит почти такую же кепку, а второй вечно лезет к сыщику за советом и разъяснением. Правда, не всегда удачно. «Ничего не понимаю!» — суетится Коллега. «Аналогично!» — разводит руками великий сыщик Шеф.

ФАКТ

Если считать не только персонажей-людей, то по числу литературных экранизаций Шерлока Холмса обгоняет только вампир Дракула.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О чем новый фильм «Охотник»

Филипп Фрихтер, киновед, ведущий подкастов и автор тематического курса: