Умер советский кинорежиссер Валентин Куйк

На 83-м году жизни скончался эстонский писатель, кинорежиссер и сценарист Валентин Куйк. Причину смерти местная пресса не раскрывает. Кинодеятель ушел из жизни 30 октября, сообщают местные СМИ.

© Валентин Куйк (слева) на съемках фильма "На арене Лурих"

Валентин Куйк родился в 1943 году в д. Заболотье (Новгородская область), школу окончил уже в Эстонии, после службы в армии жил в Таллине.

Окончил режиссерский факультет ВГИК (мастерская М. Ромма) в 1975 году. По 1992 год Валентин Куйк был режиссером и сценаристом киностудии "Таллинфильм". Затем работал и с другими студиями, снял такие картины, как "Жертва науки", "Лурих", "Семейные фотографии", "Сражение за любовь", "Подлец", "Семейная ложь".

Также он написал сценарий более чем к 10 фильмам, снимал документальные фильмы для "Эстонского телекино". В 2021 году Куйка удостоили премии фонда "Капитал культуры" в области аудиовизуального искусства.