Третий сезон документального сериала «Тонкий вкус» отправится в Сочи

Шефы знаковых ресторанов Сочи расскажут историю создания самых неожиданных блюд в рамках третьего сезона документального сериала "Тонкий вкус" (18+), который стартует 15 ноября на "Кинопоиске".

В третьем сезоне "Тонкого вкуса" шеф-повар "Баран-Рапан" Андрей Грязев расскажет, как в своей работе сочетает кухню горцев с черноморскими деликатесами. Андрей Кошкодан вспомнит свой карьерный путь от помощника в столовой до ученика итальянских экспертов и сотрудничества с хозяином одной из самых известных пиццерий в мире. Вадим Горбанёв погрузит зрителей в нюансы своего видения горной кухни - (mountain cuisine), в которой продукты Черноморского побережья встречаются с французскими кулинарными техниками.

"Принято считать, что все самое интересное происходит в Москве и Петербурге. Но наш новый сезон о Сочи покажет вам, что это не так. То, что создают люди на фоне моря и гор, поражает и вдохновляет. Именно это уникальное соседство с природой, и как оно влияет на гастрономию Сочи, мы хотели передать в новом сезоне "Тонкого вкуса", - рассказала Мария Эм, режиссер проекта.

В ноябре 2023 года "Кинопоиск" представил первый сезон документального проекта "Тонкий вкус", главными героями которого стали шеф-повара Евгений Викентьев, Анатолий Казаков, Георгий Троян и Андрей Шмаков.

В 2024 году во втором сезоне "Тонкого вкуса" мир высокой кухни Санкт-Петербурга зрителям открыли Дмитрий Блинов, Артем и Алексей Гребенщиковы, Анна Рязанская и Валерия Скуратова.