Фестиваль выдающегося кинематографиста Бориса Дежкина пройдет в Курске

В Курске с 5 по 7 ноября пройдет фестиваль, посвященный творчеству выдающегося курянина, аниматора и художника Бориса Дежкина, создателя множества популярных мультфильмов

© Мультфильм "Приключения Чипполино""

Праздник станет ярким событием для любителей анимации и искусства.

Дирекция по организации кинопоказов и культурно-массовых мероприятий подготовила насыщенную программу для гостей. В креативном кластере «Поток» состоится торжественное открытие фестиваля, выставка и награждение юных победителей конкурса художественных работ, посвященных мультфильмам Дежкина.

Гости смогут принять участие в творческой встрече с российским кинопродюсером и сценаристом Владимиром Николаевым, руководителем студии Wizart Animation. Также будет представлен премьерный показ анимационного мультсериала «Герои Арктики» в креативном кластере «Поток», а также пройдет знакомство с анимационным просветительским проектом, объединяющим мир анимации, творчества и цифровой грамотности, в детском технопарке «Кванториум».

В течение всех трех дней в муниципальных кинотеатрах города и области будут проходить показы фестивальной программы для всех желающих. Следить за афишей мероприятий можно в группе Дирекции по кинопоказу и проведению культурно-массовых мероприятий в социальной сети «ВКонтакте». Вход на мероприятия свободный.