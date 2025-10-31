Появился первый тизер нового мультфильма про барашка Шона

Студия Aardman представила тизер-трейлер мультфильма "Чудовище из Мосси-Боттом" (The Beast of Mossy Bottom) - очередного приключения барашка Шона.

Сценарий написали Марк Бертон и Джайлс Пилброу, уже работавшие над франшизой. Режиссеры - Стив Кокс ("Полет перед Рождеством") и Мэттью Уолкер (Lloyd of the Flies).

Премьера назначена на 31 октября 2026 года.

Серия о барашке Шоне известна с 2007 года, когда появились первые короткометражки с его участием. В 2015 году увидел свет первый полнометражный мультфильм, пять лет спустя появилось продолжение ("Фермагеддон").