По хоррору «Два, три, демон, приди!» выйдет сериал для VR-шлемов

Издание Variety сообщило, что по знаменитому хоррору «Два, три, демон, приди!» готовится спин-офф. Особенность нового проекта заключается в том, что он будет снят исключительно для виртуальных гарнитур.

Сюжет шоу расскажет о группе молодых путешественников, который используют ту самую руку из оригинального фильма, для взаимодействия с миром мёртвых. Веселье заканчивается настоящим кошмаров.

Всего в сериал войдёт шесть получасовых эпизодов, посмотреть который можно будет через VR-шлем. Режиссёром проекта выступит Крэйг Уильям Макнейлл — постановщик некоторых серий в таких шоу как «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Мир Дикого Запада».