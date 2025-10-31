Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Ушел из жизни Геральд Бежанов, режиссер, сценарист, продюсер и актер.

Бежанов снял классические советские комедии "Самая и обаятельная и привлекательная" и "Где находится нофелет?", ленты "Витя Глушаков - друг апачей", "Срочный вызов", "Крик в ночи" и другие.

В 1970-1980 гг. Бежанов снялся в ряде картин, в частности - появился в эпизоде "Самой обаятельной" (усач с репликой "Вы не скажете, сколько время?").

О кончине постановщика только что сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Бежанов ушел в возрасте 85 лет.

Геральд Суренович Бежанов - заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер ордена Дружбы.

В качестве режиссера-постановщика он дебютировал полнометражным игровым фильмом "Желтый тондыр" на киностудии "Арменфильм". С 1975 года - режиссер "Мосфильма".