Объявлены новые сроки проведения 33-го фестиваля «Виват кино России!»

Фестиваль "Виват кино России!", который по традиции проходит в Северной столице в мае, а в этом году был перенесен, объявил наконец сроки. Итак, тридцать третий форум, посвященный отечественному кинематографу, состоится с 1 по 5 декабря.

Как сообщает пресс-служба, торжественное открытие фестиваля пройдет 1 декабря в обновленном здании Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове.

В течение всего фестиваля зрители смогут бесплатно смотреть фильмы конкурсного отбора и картины из специальных программ на экранах кинотеатров "Родина", "Восход", "Дружба", "Заневский", "Уран" и "Фильмофонд". На показах будут присутствовать звезды кино, режиссеры, продюсеры, участники съемочных групп.

В этом году фестиваль проведет конкурс студенческих киноработ, в котором примут участие студенты профильных вузов России. Работы будут отобраны специальной комиссией фестиваля, а победители получат награды в трех номинациях: "Дебют" - Гран-при (лучший студенческий фильм), "Лучший режиссер", "Лучший оператор".

5 декабря в большом зале кинотеатра "Родина" объявят итоги тридцать третьего кинофестиваля.

В ноябре будут анонсированы состав жюри и фильмы конкурсной программы.

Специальные программы кинофестиваля - 2025

"Кинолетопись великого подвига" - к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках Года защитника Отечества"Киногалерея героев Отечества" - историческая программа, посвященная 785-летию Александра Невского, 295-летию Александра Суворова, 280-летию Федора Ушакова, 260-летию Ивана Багратиона и 280-летию Михаила Кутузова"Сказочный калейдоскоп" - к "Десятилетию детства" в России"Александр Галибин. Мастер экрана" - к 70-летию актера и режиссера"Женственность, нежность и сила таланта" - к юбилею актрисы Евгении Симоновой"Максим Дунаевский. Песня должна жить…" - к 80-летию композитора"Константин Бронзит. Формула успеха" - к 60-летию режиссера-мультипликатора"Звезды не гаснут. На Олимпе отечественного кино" - к 100-летию легендарных российских кинематографистов.