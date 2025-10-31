Победитель Каннского фестиваля «Сентиментальная ценность» выйдет в РФ в ноябре

Локализованный трейлер и дату выхода в российский прокат фильма «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi) обнародовала 31 октября 2025 года кинокомпания A-One Films. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в драмеди режиссера Йоакима Триера исполнили Стеллан Скарсгард, Рената Реинсве, Инга Ибсдоттер Лиллеос и Элль Фаннинг, а также снялись Кори Майкл Смит, Андерс Даниельсен Ли и другие.

- После многих лет отсутствия Густав Борг (Скарсгард), некогда знаменитый режиссёр, возвращается к дочерям Норе (Реинсве) и Агнес (Ли), но не с извинениями, а с новым сценарием, - сообщается в синопсисе. - Он предлагает Норе, актрисе театра, главную роль, но та отказывается, и её место занимает голливудская звезда Рэчел Кемп (Фаннинг). Старый дом семьи, где живут чувства и воспоминания нескольких поколений, может стать идеальной съёмочной площадкой, а вместе с этим — шансом принять и услышать друг друга.

Мировая премьера «Сентиментальной ценности» состоялась в мае на Каннском кинофестивале, где фильм получил Гран-При жюри «Золотую пальмовую ветвь». Картина также вошла в шорт-лист премии Европейской киноакадемии и выдвинута на соискание премии «Оскар» от Норвегии.

Российская премьера состоялась 15 октября в Москве на открытии ежегодного фестиваля «Каро.Арт». В широкий прокат фильм выйдет 20 ноября.