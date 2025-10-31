Сарик Андреасян задумался о завершении карьеры

Режиссер Сарик Андреасян в шутку заявил о возможном уходе из профессии. Поводом стало то, что его все чаще узнают как мужа актрисы Лизы Моряк, а не как кинематографиста. Мечтой он назвал жизнь, в которой финансовую ответственность несет супруга, а он наслаждается отдыхом.

Режиссер Сарик Андреасян заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о возможном завершении карьеры. Он с юмором отметил, что его все чаще воспринимают не как режиссера и продюсера, а в качестве супруга актрисы Лизы Моряк:

Андреасян утверждает, что он мечтает о времени, когда сможет уйти от интенсивного графика или вовсе завершить карьеру. При этом финансовая ответственность перейдет к его супруге.

Ранее писали, что режиссер Федор Попов заявил, что кинокартины, снимаемые в новых регионах России, должны учитывать интересы разных зрителей. Первой ласточкой стал фильм «Паромщик», снятый в Запорожской области и рассказывающий о жизни людей после начала СВО. Кроме того, с 21 по 25 октября в Каракасе состоялся фестиваль российского кино «Венесуэла 2025», организованный Роскино при поддержке Минкультуры РФ.