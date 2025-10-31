Авторы сериала «Ведьмак» возьмут паузу от вселенной после пятого сезона

Издание Dexerto взяло интервью у шоураннера сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрик. Она рассказала о потенциальном продолжении шоу Netflix.

© кадр из сериала «Ведьмак»

По словам автора, по фентезийной истории можно рассказать много интересных историй. Однако она считает, что нужно сделать паузу после выхода пятого сезона, ведь он станет финальным для приключений Геральта.

Я думаю, что во вселенной «Ведьмака» можно рассказать ещё очень много историй. Но я также считаю, что нужно сделать паузу и достойно принять конец истории, которую мы рассказываем прямо сейчас.

Премьера четвёртого сезона «Ведьмака» состоялась 30 ноября. Продолжение громят как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten tomatoes оценки обозревателей составили 56% одобрения, а зрителей — 18%. Сейчас Netflix также работает над пятым, финальным сезоном шоу — его съёмки завершились ещё в сентябре. Проект выйдет уже в 2026 году, точную дату объявят позже.