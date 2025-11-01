Warner Bros. работает над предысторией «Заклятия»

Студии Warner Bros. и New Line запустили в разработку приквел популярной хоррор-франшизы "Заклятие", сообщает издание Variety.

Режиссером картины назначен дебютант Родриге Хуарт (автор четырех примечательных короткометражек), над сценарием трудятся авторы предыдущих частей "Заклятия" Ричард Нэйнг и Иэн Голдберг.

Детали сюжета пока держатся в секрете, равно как и дата релиза.

Параллельно HBO Max готовит сериал по мотивам франшизы.

Четвертая часть "Заклятия" с подзаголовком "Последний обряд" - последняя история о супругах Уоррен (Патрик Уилсон и Вера Фармига) - вышла в сентябре 2025 года. В мировом прокате картина заработала 487 миллионов долларов.