Warner Bros. работает над предысторией «Заклятия»
Студии Warner Bros. и New Line запустили в разработку приквел популярной хоррор-франшизы "Заклятие", сообщает издание Variety.
Режиссером картины назначен дебютант Родриге Хуарт (автор четырех примечательных короткометражек), над сценарием трудятся авторы предыдущих частей "Заклятия" Ричард Нэйнг и Иэн Голдберг.
Детали сюжета пока держатся в секрете, равно как и дата релиза.
Параллельно HBO Max готовит сериал по мотивам франшизы.
Четвертая часть "Заклятия" с подзаголовком "Последний обряд" - последняя история о супругах Уоррен (Патрик Уилсон и Вера Фармига) - вышла в сентябре 2025 года. В мировом прокате картина заработала 487 миллионов долларов.