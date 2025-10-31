Кто сыграет в 13-м сезоне «Американской истории ужасов»

Автор сериала «Американская история ужасов» Райан Мёрфи раскрыл актёрский состав 13-го сезона. В продолжении хоррор-антологии сыграет Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада») и Эван Питерс («Монстры»).

Кого именно воплотят на экране артисты, пока неизвестно. К актёрскому составу также присоединились звёзды предыдущих сезонов знаменитого шоу — Сара Полсон («Чего хотят женщины»), Эмма Робертс («Мы — Миллеры»), Кэти Бейтс («Титаник») и Джессика Лэнг («Тутси»).

«Американская история ужасов» — хоррор-антология, которая выходит с 2011 года. Каждый сезон рассказывает свою историю, которая вдохновлена реальными событиями или популярными фильмами ужасов. Премьера 13-го сезона состоится 31 октября 2026 года на стриминговом сервисе Hulu.