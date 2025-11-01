Вручение «Бриллиантовой бабочки» предложили сделать ежегодным

Вручение "Бриллиантовой бабочки" должно проходить ежегодно, чтобы премия начала "жить" и заняла прочную позицию в киноиндустрии. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Премии начинают работать и жить тогда, когда они обретают историю. <…> Сейчас очень важно для организаторов этой премии провести вторую, третью, четвертую и пятую церемонии, чтобы конкурс был понятен всем участникам индустрии, а результаты премии были ясны для всех", - отметил он.

Швыдкой добавил, что подобные конкурсы оказывают большое влияние на индустрию.

"Эта премия Евразийской киноакадемии, которая включает в себя множество стран с развитыми киноиндустриями, достаточно упомянуть Китай или Индию. Я уже не говорю о традициях нашей отечественной кинематографии. Поэтому, конечно, эта премия будет замечена в кинематографическом сообществе", - заключил он.

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, остальные лауреаты - эквивалент $250 тыс.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях.