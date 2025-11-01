Каким вышел новый сезон «Ведьмака»

На Netflix вышел четвертый сезон «Ведьмака», впервые — без звездоликого Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии. На смену ему пришел австралийский актер Лиам Хемсворт, и критики вместе со зрителями уже разгромили продолжение экранизации культового фэнтези в пух и прах. Насколько они справедливы в своих суждениях, рассказывает материал «Ленты.ру».

© Кадр из сериала

Страна: США.

США. Оригинальное название: The Witcher.

The Witcher. Жанр: фэнтези.

фэнтези. Шоураннер: Лорен Шмидт Хиссрич.

Лорен Шмидт Хиссрич. Сценаристы: Майк Островски, Хавьер Грильо-Марксуа, Хейли Холл, Таня Лотия, Мэттью Д'Амброзио, Клэр Хиггинс, Рэй Бенджамин и Трой Дэнджерфилд.

Майк Островски, Хавьер Грильо-Марксуа, Хейли Холл, Таня Лотия, Мэттью Д'Амброзио, Клэр Хиггинс, Рэй Бенджамин и Трой Дэнджерфилд. Дата выхода: 30 октября 2025 года.

30 октября 2025 года. Количество серий: 8.

8. Актеры: Лиам Хемсворт, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Эймон Фэррен.

Лиам Хемсворт, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Эймон Фэррен. Где смотреть: Netflix.

Поиски дитя Предназначения Цири (Фрейя Аллан) продолжаются — потрепанный боями Геральт (Лиам Хемсворт) в компании барда Лютика (Джои Бэти) и охотницы Мильвы (Чжан Мэнъэр) следует сквозь населенные нежитью кладбища, леса, реки, болота и опасные переправы по следам «навечно пропавшей» девушки. Путь лежит еще и через истерзанные войной земли. Нильфгаард пошел войной на северные королевства. Воинственный император Эмгыр (Барт Эдвардс) и сам не прочь найти собственную дочь, чтобы та, согласно предсказаниям, родила ему наследника.

Тем временем Цири — уже не столько дитя, сколько вполне набившая руку на мечах боевая единица — связалась с молодой компанией наглых воров, именуемых Крысами, и теперь обносит богатые дома и кареты. А вечерами пытается забыться, утопая в алкоголе и наркодурмане. Йеннифер (Аня Чалотра) же продолжает борьбу с Вилгафордом (Махеш Джаду), собирая по всем уголкам земли ведьм, готовых противостоять злому колдуну.

Если не считать вставки в первом эпизоде, в которой пожилой сказитель и маленькая девочка спорят о том, как именно нужно рассказывать истории о Геральте, четвертый сезон «Ведьмака» не делает из смены облика главного героя особого события. И, как оказалось, зря — новый Белый волк стал главным, если не единственным, предметом обсуждения в прессе и сети относительно продолжения экранизации фэнтези-саги Анджея Сапковского.

Для фанатов замена Кавилла на одного из Хемсвортов, младшего и наименее звездного, снимавшегося в сериале «Соседи» и появившегося в эпизодической роли в «Голодных играх», оказалась слишком болезненной.

Сериал буквально разорвали в пух и прах, выдав ему ничтожные 18 процентов рейтинга на Rotten Tomatoes. Пользователи соцсетей выразили недоумение, зачем нужно было вообще выпускать четвертый сезон. Последовали обвинения в предательстве духа первоисточника и даже в дешевизне изображения.

Сумбурность происходящего усилилась тем, что под сюжетную линию Цири Netflix сперва готовил полноценный сериальный спин-офф (со звездой боевиков 1990-х Дольфом Лундгреном) под названием «Крысы: История ведьмака». Проект, призванный познакомить зрителя с компанией, в которой оказалась героиня, в итоге сократили до полуторачасового фильма, да и тот тихо выпустили на стриминге в день премьеры сезона. Лундгрен в нем, к слову, тоже играет ведьмака, но ушедшего на покой.

Но вернемся к критике, которая будто бы не вполне справедлива по отношению к Хемсворту. Его ведьмак явно обладает куда большим потенциалом брутальности, чем образ харизматичного Кавилла — то есть, оказывается куда ближе к классическому книжному Геральту. Австралийскому актеру можно только посочувствовать — большую часть карьеры он находился в тени брата Криса, а теперь вынужден вести ближний бой с тенью самого Супермена.

Впрочем, проблема нового Геральта в том, что чаще всего он тушуется где-то на фоне, уступая трибуну другим героям. Спин разных размеров, за которыми можно спрятаться, тут предостаточно — помимо Лютика и Мейв, к группе за пару эпизодов прибиваются нильфгаардец Кагыр (Эймон Фаррен), вампир Регис (Лоуренс Фишберн), а также краснолюд Золтан (Дэнни Вудберн) и его команда. Хемсворт в интервью объяснял, что решил изобразить ведьмака сломленным событиями предыдущих сезонов, собирающим себя по кускам, а потому относящимся к окружающим с мрачным и молчаливым недоверием. Возможно, поэтому его посиделки у костра за разговорами о чувствах зачастую напоминает группу психологической поддержки.

Нельзя сказать, впрочем, что сломленность и немногословность главного героя Хемсворт взял из ниоткуда. Все это — трактовка первоисточника, которому шоураннеры (по крайней мере, в сюжетной линии Геральта) следуют все так же фанатично, пусть даже это и явно вредит зрелищности. Как и в «Крещении огнем» Сапковского, Геральт следует по пятам Цири в окружении целой компании ярких и разношерстных персонажей, каждый из которых тянет одеяло сюжета на себя — из-за этого время привыкания к новому ведьмаку увеличивается кратно.

Но все же шоураннеры легко отступают от книг в других случаях. Например, чтобы дать Йеннифер больше экранного времени, а остальным магам — возможности красочно повзрывать друг друга. В конце концов, даже в середине сезона у Лютика разворачивается полноценный диснеевский мюзикл — почему же у самого Геральта не может появиться еще одного сольного приключения?

Возможно, причина неловкости этого сезона, да и предыдущих (вышедший летом 2023 года третий сезон тоже был принят прохладно — всего 20 процентов одобрения зрителей на Rotten Tomatoes) кроется в чрезмерном следовании канону, который возведен на структуре классического фэнтези.

Сапковский писал свою сагу в годы, когда по телевидению крутили «Удивительные странствия Геракла» и «Зену — королеву воинов». Вечная дорога с выскакивающими с обочины безликими разбойниками и монстрами, мелкие бессмысленные квесты в деревеньках по пути к главной цели — это фэнтезийная традиция, которой, впрочем, современного зрителя уже не увлечь. Проблема эта присутствовала в «Ведьмаке» всегда (за исключением, быть может, первого сезона, который был экранизацией сборника отдельных рассказов и с каждой серией почти целиком менял место действия, время и персонажей), но с исчезновением Генри Кавилла стала лишь рельефнее.