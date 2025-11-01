Какое кино можно посмотреть в сети

Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман шумно разводятся, российские эмигранты пытаются выжить на турецких берегах, лейтенант полиции внедряется в общество анонимных алкоголиков со спецмиссией, а два брата ворошат прошлое. Смотрим кино, ставшее доступным в сети.

Супруги Роуз (18+)

Режиссёр: Джей Роуч

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.9

Время: 1 час 45 минут

О чём фильм. Друзья Тео (Бенедикт Камбербэтч) и Иви (Оливия Колман) Роуз уверены, что у этих двоих в браке полная идиллия. Он - талантливый архитектор, она - набирающий популярность шеф-повар, у них шикарный дом, чудесные дети и неутихающая страсть в отношениях. Однако когда Тео неожиданно увольняют, а карьера Иви, наоборот, идёт в гору, между супругами начинает расти напряжение, а вся подноготная их брака лезет наружу. В конечном итоге они решают завершить отношения, но бракоразводный процесс превращается в настоящую войну.

Что интересного. "Супруги Роуз" - чёрная комедия и ремейк фильма Дэнни ДеВито "Война супругов Роуз" (16+) 1989 года с Майклом Дугласом и Кэтлин Тёрнер в главных ролях. Дом, за который воюют супруги Роуз, ненастоящий. Он был придуман с нуля и построен в павильоне. Художник-постановщик картины Марк Рикер хотел, чтобы жилище отражало, насколько рухнул брак Роузов, поэтому в доме есть дыры и трещины. А вот ресторан, в котором работает главная героиня, это реально действующее заведение, расположенное в Норт-сэндс, в курортном городе Солкомб (Великобритания). Кстати, именно на берегах туманного Альбиона проходили съёмки фильма, хоть по сюжету большая часть истории происходит в Калифорнии. В картине также снялись Кейт Маккиннон, Энди Сэмберг, Шути Гатва, Сунита Мани, Зои Чао, Джэми Деметриу.

Кому не понравится. Уж точно не стоит смотреть фильм тем, кто сам подумывает о разводе с супругом или уже находится в процессе расторжения брака. А то можете перенять вредные повадки главных героев, которые превратили своё расставание в бойню не на жизнь, а на смерть.

Константинополь (16+)

Режиссёр: Сергей Чекалов

Время: 10 серий по 51 минуте

О чём сериал. Действие начинается в ноябре 1920 года. "Красные" одержали победу в Гражданской войне. Вместе с уцелевшей частью армии Врангеля и беженцами в Константинополь прибывает белогвардейский офицер Сергей Нератов (Александр Устюгов). Война забрала у него и семью, и страну. Ему предстоит встать во главе российских эмигрантов, чтобы они могли выжить в Константинополе, где аристократии, интеллигенции и бывшим офицерам из разрушенной империи не рады.

Что интересного. Оказывается, сериал мог остаться только на стадии задумки. Сценарий был готов ещё в 2017 году, однако для реализации проекта не хватало финансирования. Лишь спустя семь лет, в 2024 году, съёмки наконец стартовали. Чтобы воссоздать Константинополь 1920 года, кинематографистам пришлось переехать в Баку. Улицы древней азербайджанской столицы, сохранившие аутентичный колорит, стали основной декорацией. Дополнительные съёмки прошли в локациях Москвы, Санкт-Петербурга и Выборга. Чтобы добиться максимальной достоверности, на съёмочной площадке постоянно "дежурили" исторические и военные консультанты. Они следили за правильностью ношения формы офицерами Белой армии, соблюдением нюансов быта и этикетом русских эмигрантов. В сериале также задействованы Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Сергей Марин, Вячеслав Чепурченко, Ксения Трейстер, Вольфганг Черни и другие.

Кому не понравится. Тем, у кого неоднозначное отношение к русской эмиграции времён революции, а также тем, кто зевает за просмотром исторических фильмов и уверен, что история всегда лжёт. И особенно в кино.

Чудо (18+)

Режиссёр: Антон Богданов

Время: 12 эпизодов по 28 минут

О чём сериал. Ещё в 90-е бывший криминальный авторитет Василий Сапогов (Филипп Янковский) с бандой выкрали кубок царя Смутного времени Василия Шуйского из музея города Электроспас, на месте которой теперь лежит подделка. Лейтенанту полиции Денису Орлову (Данил Стеклов) было поручено найти оригинал реликвии как можно скорее, ведь скоро открывается выставка федерального значения. Для этого он вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков "Чудо", которую как раз и курирует Сапогов. Денису нужно найти оригинал пока он проходит курс лечения в "Чуде". Лейтенант знакомится с его участниками, узнаёт их истории, наблюдает за тем, как разрушают жизни вредные привычки, а ещё находит настоящую любовь.

Что интересного. Это первый крупный проект бывшего "реального пацана" (16+) Антона Богданова. Из кресла пермского чудака знакомый нам по сериалу Антоха пересел в режиссёрское, и теперь готов делать сложные драмеди, ещё и с криминальным сюжетом. Съёмки сериала проходили в живых декорациях города Владимир, которому на экране пришлось превратиться в промышленный Электроспасс. Структура сериала полна символизма. Двенадцать эпизодов сериала напрямую отсылают к программе "12 шагов", которую проходят анонимные алкоголики для избавления от зависимости.

Кому не понравится. Возможно, тем, кто сам с трудом избавился от зависимости и теперь не готов воспринимать тему алкоголизма через призму юмора. Хотя испокон веков благодаря комедиям, обличающим проблемы общества, люди боролись с пагубными пристрастиями и пороками.

Анемона (18+)

Режиссёр: Ронан Дэй-Льюис

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.2

Время: 2 часа 5 минут

О чём фильм. Рэй (Дэниэл Дэй-Льюис) - бывший солдат британской армии, принимавший участие в военных действия против Ирландской республиканской армии. Он уже давно ушёл жить в лес в полном одиночестве. Однажды к нему приезжает его набожный брат Джем (Шон Бин), с которым Рэй не общался 20 лет. Вместе они предаются воспоминаниям о непростом прошлом. Однако скоро становится понятно, что Джем приехал к брату не просто так: ему нужно услышать причину, почему Рэй стал отшельником.

Что интересного. Это дебютный фильм Ронана Дэй-Льюиса, сценарий для которого он написал совместно со своим отцом Дэниэлом Дэй-Льюисом, который и исполнил главную роль в картине. Кстати, роль в фильме стала для Дэниэла Дэй-Льюиса первой после семилетнего перерыва в карьере.

Кому не понравится. Тем, кто не любит растянутого повествования, ведь фильм в основном построен на диалоге двух братьев. А ещё будьте готовы к тому, что иногда в воспоминания главного героя вмешивается настоящая психоделика: ему трудно избавиться от жутких образов. Вам модернистский приём режиссёра может показаться излишним в раскрытии темы фильма.

Если вы пропустили цифровые новинки кино и сериалов прошлых недель, то всегда можете найти их в нашей рубрике "Кино Здесь". Здесь есть то, что поможет настроиться на ноябрьские дни.