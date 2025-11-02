Легендарная франшиза про Бахубали вернулась на большие экраны

На экранах кинотеатров снова фантастический боевик "Бахубали. Эпос" режиссера С.С. Раджамули. Но это не просто повторный показ знаменитого индийского фильма, а переработанная, обновленная версия культовой саги, объединяющая две части оригинальной франшизы - "Бахубали: Начало" и "Бахубали: Рождение легенды". Она создана для того, чтобы зритель увидел эту захватывающую историю в целостном формате, с техническими улучшениями, ранее не показанными материалами и новым монтажом.

О чем это? В мифическом королевстве Махишмати разворачивается драма о власти, верности и судьбе. Чудом спасенного из рук врагов младенца у водопада находит простая женщина, и никто еще не знает, что он - наследник великого престола. Спустя годы юноша, выросший среди простого народа, отправляется навстречу судьбе - и открывает правду о своем происхождении. Вражда между благородным Амарендрой Бахубали и его безжалостным братом Бхаллаладевой перерастет в битву, которая изменит историю целого царства.

Что нового ждет зрителя? Объединенный монтаж. Две части оригинальной дилогии теперь представлены одной киноповестью - это позволяет увидеть историю без перерывов и пауз. Как сообщили авторы картины, для кино Индии это особое событие, приуроченное к 10-летнему юбилею с момента выхода первого фильма.

Зритель увидит картину в иной редакции, изображение, звук и спецэффекты подверглись апгрейду, что делает просмотр на большом экране еще более впечатляющим.

Наконец, появятся новые, ранее не показанные сцены. Известно, что было снято более 11 часов материала, и сцены, не вошедшие в исходные фильмы, впервые предстанут на экранах.

Съемки проходили при участии тысяч статистов, включали огромные декорации и невиданные батальные сцены - все то, что сделало оригинал культовым. В новой версии масштаб ощущается еще сильнее благодаря реставрации изображения.

Фильм уже в кинотеатрах, он идет с русскими субтитрами.