Еще не вышедший комедийный сериал сменил название

Кинокомпания 1-2-3 Production изменила название готовящегося сериала «Копы». Теперь шоу называется «Малой», и его съёмки завершились. Дата выхода проекта на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier пока неизвестна.

Сюжет сериала повествует о Саше — выпускнике академии МВД с золотой медалью, который отправляется на службу в самый проблемный полицейский участок Таганрога. Именно здесь много лет работает его отец, «легенда уголовного розыска», которого он никогда не видел. Однако вместо образцового героя в погонах Саша встречает Валеру по кличке «Малой»: ленивого, уставшего от жизни «блюстителя закона», который любит только ФК «Ростов» и брать взятки.

Главные роли в сериале сыграют Тимофей Кочнев («Всё, что тебя касается»), Владимир Яглыч («Моя ужасная сестра»), Настасья Самбурская («Универ») и Алексей Розин («Нелюбовь»). Режиссёром выступит Иван Макаревич («Уроки китайского»).