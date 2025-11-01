Автор сериала «Во все тяжкие» рассказал, почему боится разочаровать зрителей

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у автора сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана. Он рассказал о потенциальном создании ещё одного проекта во вселенной культового шоу.

По словам Гиллигана, он не планирует снимать новую историю по сериалу «Во все тяжкие». Он отметил, что лучше разочарует людей, чем сделает плохое шоу.

Я бы лучше разочаровал людей, не показав им больше «Во все тяжкие», чем позволил бы им сказать: «Ладно, чувак, это был отличный ужин из нескольких блюд, но последняя порция в десертной чаше оказалась собачьими выделениями. Теперь у меня неприятный привкус во рту».

Следующим проектом Гиллигана стал совершенно новый сериал «Из многих». Он расскажет историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. События проекта развернутся в альтернативной реальности, где человечество столкнулось с таинственным явлением, которое сильно повлияет на весь мир. Шоу стартует на стриминговом сервисе Apple TV уже 7 ноября.