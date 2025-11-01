Выбрана локация для съемок сериала «Казанова-3»

Съемки нового сезона художественного сериала «Казанова-3» пройдут в Кисловодске. Авторы проекта продолжат рассказывать историю о советском аферисте, который обманывал женщин.

«Киностудия „Пате“ по заказу „Амедиа Продакшн“ и Первого канала приступает к съемкам многосерийного художественного фильма „Казанова-3“. Площадкой для съемок нового сезона станет Кисловодск», — сообщил в своем телеграм-канале мэр города Евгений Моисеев.

Новый сезон сериала продолжит историю афериста Игоря Апрельцева, который в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века обманывал женщин в разных городах СССР. Съемки в Кисловодске пройдут с 5 ноября по 10 декабря.

«Кисловодск все чаще выбирают кинематографисты, ведь у нашего города есть своя атмосфера, которую не передать никакими декорациями», — добавил Моисеев.

Ранее в Кисловодске прошли съемки полнометражного фильма «Папины дочки. В кино». Премьера картины состоялась 30 октября.