Вышел второй эпизод сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
1 ноября состоялась премьера второго эпизода хоррор-сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Шоу продолжает выходить на стриминговом сервисе HBO Max.
Действие сериала разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал рассказывается историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза.
Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). Клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард. Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель оригинальной дилогии по Стивену Кингу.
Как смотреть новый сериал с Пеннивайзом:
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 27 октября
- 2-я серия 1 ноября
- 3-я серия 10 ноября
- 4-я серия 17 ноября
- 5-я серия 24 ноября
- 6-я серия 1 декабря
- 7-я серия 8 декабря
- 8-я серия 15 декабря