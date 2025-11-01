Вышел второй эпизод сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

1 ноября состоялась премьера второго эпизода хоррор-сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Шоу продолжает выходить на стриминговом сервисе HBO Max.

Действие сериала разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал рассказывается историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). Клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард. Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель оригинальной дилогии по Стивену Кингу.

Как смотреть новый сериал с Пеннивайзом:

