Когда зрители увидят второй сезон «Волшебного участка»

6 ноября стартует второй сезон сериала «Волшебный участок». Шоу рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. События продолжения развернутся в Санкт-Петербурге, где главный герой должен раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП.

Всего во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 25 декабря.

Расписание выхода второго сезона сериала «Волшебный участок»

Эпизод Дата выхода