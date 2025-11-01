Расписание выхода второго сезона «Волшебного участка»

6 ноября стартует второй сезон сериала «Волшебный участок». Шоу рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. События продолжения развернутся в Санкт-Петербурге, где главный герой должен раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП.

Когда зрители увидят второй сезон «Волшебного участка»
Всего во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 25 декабря.

Расписание выхода второго сезона сериала «Волшебный участок»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 6 ноября
  • 2-я серия 13 ноября
  • 3-я серия 20 ноября
  • 4-я серия 27 ноября
  • 5-я серия 4 декабря
  • 6-я серия 11 декабря
  • 7-я серия 18 декабря
  • 8-я серия 25 декабря