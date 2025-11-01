Съемки фильма ужасов «Глиноликий» от DC завершены — выход в сентябре 2026 года

Чемпионат.com

Актёр Том Рис Харрис («Джентльмены») выложил фотографию со съёмок фильма «Глиноликий». Исполнитель главной роли также объявил, что производство картины официально завершено.

Завершены съемки фильма ужасов «Глиноликий» от DC
© Чемпионат.com
© Соцсети Тома Рис Харриса

«Глиноликий» станет следующим крупным проектом DC Studios после «Супергёрл». В оригинальных комиксах, персонаж выступал в роли злодея и противостоял Бэтмену. Герой был успешным актёром, но после несчастного случая получил способность менять облик.

Хоррор выйдет в мировом прокате 11 сентября 2026 года. Режиссёром выступил Джеймс Уоткинс — автор знаменитого триллера «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем. Сценарий к ленте написал Майк Флэнаган, создатель «Призрака дома на холме» и режиссёр «Доктора Сна».