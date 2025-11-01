Что известно о продолжении сериала «Олдскул»

В 2026 году поклонников российского сериала «Олдскул» ждет продолжение. Создатели сохраняют интригу о сюжете, но отмечают, что сценарий почти готов. Продюсеры при этом прогнозируют, что сериал может повторить успех «Физрука» — премьера комедии в 2014 году получила долю в 31,4 процента, став лучшим стартом в истории телеканала ТНТ. «Лента.ру» рассказывает, что известно о втором сезоне сериала «Олдскул»: дата выхода в 2026 году, актеры, сюжет и другие подробности.

«Олдскул», 2-й сезон: главное

Дата выхода 2-го сезона

О том, что российский комедийный сериал «Олдскул» продлили на второй сезон, сообщили на презентации стримингового сервиса PREMIER в рамках фестиваля «Новый сезон».

Первая серия второго сезона сериала « Олдскул» выйдет на экраны 1 сентября 2026 года

Сюжет

Первый сезон

Главная героиня сериала — учитель математики Мария Павловна Трифонова, педагог старой закалки и последний «Учитель года СССР». Она верит в строгую дисциплину и требует беспрекословного послушания на уроках, угрожая ученикам указкой и даже пуская ее в ход.

Однажды она устраивается в элитную инновационную школу, где царят совсем другие нравы: творческая атмосфера, свобода и равноправие здесь важнее правил.

Менять работу Марии Павловне приходится не просто так: много лет она находится в конфликте с дочерью и, чтобы иметь возможность видеть внучку, находит вакансию в ее школе. Однако привыкнуть к новому месту и понять его правила советской учительнице не так-то просто: избалованные школьники с гаджетами в руках, свободный график, электронные журналы и сенсорные доски — все это кажется главной героине полным безумием. Ее попытки навести там свои порядки оборачиваются чередой забавных и неловких ситуаций, которые и составляют основу сюжета.

Чем закончился первый сезон сериала «Олдскул»?

В последней серии Мария Павловна (Мария Аронова) завтракает с внучкой Настей (Таисия Калинина). Позже, в школе, директор Виталий Геннадьевич (Павел Савинков) поздравляет учительницу с первым месяцем работы на новом месте. Трифонова благодарит его и с улыбкой замечает, что коллеги у нее хоть и «с прибабахом», но дружные.

Идиллия длится недолго: вскоре в школе срабатывает пожарная тревога. Пока все неспешно эвакуируются, в актовом зале рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) репетирует с учениками праздничный номер ко Дню Матери, а завуч Наталья Николаевна (Надежда Жарычева) контролирует процесс.

После репетиции завуч признается Марии Павловне о решении уволиться. Та сразу понимает — причина кроется в напряженных отношениях с директором. Трифонова решает помочь и привлекает к этому свою внучку Настю, надеясь вместе с ней уговорить Наталью Николаевну остаться.

На концерте директор неожиданно приглашает на сцену Марию Павловну, Наталью и Настю и объявляет об уходе завуча. В этот момент учитель английского Боян (Дэниел Барнс), набравшись смелости, при всех приглашает завуча на свидание. После этого вновь звучит пожарная тревога.

Оказывается, что таким способом завхоз Михаил (Игорь Хрипунов) выманивает всех на улицу, чтобы устроить сюрприз. Он прилетает на воздушном шаре и многозначительно рассуждает о том, что взрослые и дети разучились мечтать. После этого Михаил приглашает Марию Павловну полететь вместе с ним, и та неожиданно соглашается. В этот момент учительница, всегда жившая по строгим правилам, впервые решается на безрассудный поступок.

Второй сезон

Создатели держат в секрете любые подробности о сюжете второго сезона. Однако можно предположить, что новые серии продолжат историю с того места, на котором закончилась финальная серия первого сезона.

Создатели и производство

Съемки первого «Олдскула» начались в январе 2025 года в новой столичной школе, оборудованной самыми передовыми технологиями. Чтобы все выглядело максимально правдоподобно, в массовке были задействованы реальные школьники.

Создатели сериала не стали сообщать, где именно проходили съемки. Однако, по некоторым данным, основной локацией Москвы.

Сериал сделан в жанре мокьюментари, который имитирует документальное кино. Съемочная группа активно «Офис» и фильме «Реальные упыри».

Премьера

Премьерный показ сериала прошел 20 июня 2025 года на VII кинофестивале «Пилот». В этот же день вышел его официальный трейлер. Широкий релиз состоялся 1 сентября 2025 года в онлайн-кинотеатрах START и PREMIER. А уже с 6 октября «Олдскул» вышел в эфир телеканала ТНТ.

Награды

Новый сериал «Олдскул» сразу побил несколько рекордов: на стриминговом сервисе START это был самый успешный дебют 2025 года, а на платформе PREMIER — лучший старт среди всех первых сезонов за всю ее историю.

Режиссер Александр Жигалкин, комментируя успех своего сериала, отметил, что этому способствовали две главные составляющие: талантливый сценарий и актеры. Особенно он отметил Марию Аронову — исполнительницу главной роли.

«Если в проекте есть Аронова, то он изначально успешен», — отметил Жигалкин.

Кроме того, на фестивале сериалов «Пилот» «Олдскул» завоевал сразу две премии. Проект одержал победу в зрительском голосовании, а Мария Аронова была признана лучшей актрисой киносмотра.

Мнение критиков

Критики отмечают «Олдскул» как редкий пример качественной российской комедии. Создатели сериала, по их мнению, исследуют вечное противостояние поколений, сохраняя при этом нейтралитет. Педагоги в кадре не выглядят деспотами, а учеников, несмотря на свое местами дерзкое поведение и лень, нельзя назвать глупыми. Между ними возникают небольшие конфликты, но все же они неизбежно заканчиваются без серьезных последствий для обеих сторон.

В то же время журналисты считают попытки сценаристов изобразить быт и язык подростков неудачными. «Шоу скатывается в анекдот из 2010-х. Туда, где камео рэпера Птахи — это что-то из актуального и смешного», — пишет Владислав Шуравин для Film.ru. По мнению журналиста, драматическая составляющая первого сезона получилась вторичной, зато авторам отлично удались комедийные зарисовки из школьной жизни.

В целом сериал получил положительные отзывы от критиков и зрителей: на «Кинопоиске» проект набрал 7,2 балла, а на сайте MyShows — 3,98.