Что посмотреть в новогодние праздники: 36 лучших новогодних фильмов всех времен

Новогодние праздники — отличное время для того, чтобы собраться с семьей или друзьями и провести вечер за хорошим фильмом. «Лента.ру» собрала более 30 лучших картин, которые помогут зарядиться праздничным настроением.
«Отпуск по обмену»
- Год: 2006
- Страна: США
- Режиссер: Нэнси Майерс
- В ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк
Один из лучших фильмов, которые можно посмотреть на Новый год. Журналистка Айрис живет в прекрасном коттедже в Англии, но внезапно узнает, что мужчина, в которого она влюблена, любит другую. В похожей ситуации оказывается и американка Аманда, владеющая рекламным агентством. Драматичные события развиваются в канун Рождества, и обе женщины решают, что им нужны перемены. Они находят друг друга на сайте обмена жильем и договариваются поменяться домами на две недели.
«Подарок на Рождество»
- Год: 1996
- Страна: США
- Режиссер: Брайан Левант
- В ролях: Арнольд Шварценеггер, Фил Хартмен, Рита Уилсон
Говард Лэнгстон — отличный сотрудник, а вот до звания хорошего отца ему далеко. Он все время пропадает на работе, не уделяя время жене и сыну. Последний все больше отдаляется от него, и чтобы наладить отношения, Говард обещает мальчику подарить на Рождество модную игрушку — Турбомена. Вот только праздник все ближе, желающих все больше, и, кажется, в магазинах Турбоменов уже не осталось.
«Реальная любовь»
- Год: 2003
- Страна: Великобритания, Франция, США
- Режиссер: Ричард Кертис
- В ролях: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон
Влюбиться может каждый: и премьер-министр, и обычный американский подросток — именно это доказывает трогательная мелодрама «Реальная любовь». Сюжет картины состоит из девяти новелл, которые развиваются параллельно, но в результате переплетаются.
«Рождественская история»
- Год: 2009
- Страна: США
- Режиссер: Роберт Земекис
- В ролях: Джим Керри, Гари Олдман, Колин Ферт
Финансист Эбенизер Скрудж посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Под старость он озлобился и возненавидел все праздники, в особенности Рождество. Все меняется в одну ночь, когда к Скруджу являются три призрака — Дух Настоящего, Дух Прошлого и Дух Будущего.
«Полярный экспресс»
- Год: 2004
- Страна: США
- Режиссер: Роберт Земекис
- В ролях: Том Хэнкс, Лесли Земекис, Эдди Дизен
Восьмилетний Крис не верит в Санта-Клауса, но когда в канун Рождества он получает возможность отправиться в путешествие на Северный полюс, не спешит отказываться. Во время поездки на удивительном поезде «Полярный экспресс» мальчик встречает новых друзей, попадает в необычные приключения и получает ценный урок.
«Эта замечательная жизнь»
- Год: 1947
- Страна: США
- Режиссер: Фрэнк Капра
- В ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор
Джордж Бейли — владелец кредитной компании, заботливый муж и отец и просто хороший человек. Он живет в вымышленном городке Бедфорд Фоллс в Коннектикуте и, кажется, достиг той самой американской мечты. Вот только самому Бейли его жизнь давно надоела, поэтому в канун Рождества он собирается прыгнуть с моста. К счастью, на небесах любят Джорджа и отправляют ему на помощь непутевого ангела Кларенса, который должен показать ему, чего лишится Бейли и его семья, если он отправится на тот свет.
«Чудо на 34-й улице»
- Год: 1994
- Страна: США
- Режиссер: Лес Мэйфилд
- В ролях: Ричард Аттенборо, Элизабет Перкинс, Дилан МакДермотт
Все маленькие дети верят в Санта-Клауса. Все, кроме шестилетней Сьюзан, которой мама еще давно раскрыла секрет несуществующего волшебника. На Рождество Сьюзан вместе с остальными ребятами составляет список подарков для Санты, не надеясь их получить, но потом она попадает в нью-йоркский универмаг «Коул». Именно там девочке предстоит узнать, что чудеса случаются, а Санта-Клаус очень даже реален.
«Крепкий орешек»
- Год: 1988
- Страна: США
- Режиссер: Джон Мактирнан
- В ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа
Тем, кто устал от оленей, имбирных пряников и Санты, но хочет все же посмотреть что-то тематическое, рекомендуем классический боевик с Брюсом Уиллисом. От рождественского здесь разве что торжественный прием в небоскребе, который внезапно захватывают террористы, все остальное — погоня, перестрелка и нешуточный накал страстей.
«Кошмар перед Рождеством»
Год: 1993
Страна: США
Режиссер: Генри Селик
Джек Скеллингтон живет в царстве Хэллоуин, который населяют сплошь чудовища и мертвецы. Ничто не радует их так, как испуг людей, поэтому в одноименный праздник они устраивают конкурс на самую страшную выходку. Но однажды Джеку наскучивает эта забава, и он отправляется в город Рождества, а там — о ужас! — люди любят друг друга, веселятся и дарят подарки. Джеку тоже хочется испытать такие чувства, но он понятия не имеет, как этого добиться, и поэтому не может придумать ничего лучше, чем похитить Санту.
«Плохой Санта»
- Год: 2003
- Страна: США, Германия
- Режиссер: Терри Цвигофф В ролях: Билли Боб Торнтон, Тони Кокс, Бретт Келли
Вилли — алкоголик, бабник и бывший заключенный. Каждый год вместе со своим напарником он наряжается в Санта-Клауса, чтобы грабить универмаги, и для этого ему приходится выполнять не самую приятную вещь — общаться с детьми. Детей Вилли, разумеется, терпеть не может, однако один мальчик, Терман, отчаянно хочет с ним подружиться. Удастся ли ему растопить сердце плохого Санты?
«Один дома»
- Год: 1990
- Страна: США
- Режиссер: Крис Коламбус
- В ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн
Фильм, без которого не обходятся ни одни рождественские каникулы. Сюжет все знают наизусть: шумная американская семья уезжает в Европу на выходные и в праздничной суете забывает дома одного из детей, Кевина. Об этом узнают грабители и намереваются обчистить коттедж, но малыш оказывается куда изобретательнее, чем они. (Если этот фильм совсем надоел, напоминаем, что у него есть и вторая часть. Также в 2021 году вышел ремейк легендарной комедии).
«Ирония судьбы, или С легким паром»
- Год: 1975
- Страна: СССР
- Режиссер: Эльдар Рязанов
- В ролях: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев
Классика советского кино, которую разобрали на цитаты и афоризмы. 31 декабря друзья отправляются в баню и так активно провожают старый год, что по ошибке отправляют в Ленинград не того пассажира. Дальше все, как в тумане: сон в чужой квартире, прелестная незнакомка, ее веселые подруги, которые почему-то всегда поют песни, и гадкая заливная рыба.
«О чем еще говорят мужчины»
- Год: 2011
- Страна: Россия
- Режиссер: Дмитрий Дьяченко
- В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит
Легендарный «Квартет И» в новогоднем антураже. Накануне праздника Саша вступает в конфликт с одной женщиной и вместе с друзьями запирается в офисе рекламного агентства, чтобы придумать выход из сложившейся ситуации.
«Елки»
- Год: 2010
- Страна: Россия
- Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Александр Войтинский, Александр Андрющенко
- В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Елена Плаксина, Екатерина Вилкова, Мария Порошина, Александр Головин
У этого фильма почти каждый год выходит новая часть, но для создания подлинно новогоднего настроения лучше смотреть именно первую. Девочка Варя, живущая в детском доме, рассказывает своим ровесникам, что на самом деле она — дочь Дмитрия Медведева, и он обязательно поздравит ее с Новым годом кодовой фразой. Зная, что этого не случится, и боясь насмешек, Варя решает сбежать из детдома, но ее друг Вова рассказывает ей о теории шести рукопожатий — и запускает эту цепочку.
«Снежная королева»
- Год: 1966
- Страна: США
- Режиссер: Геннадий Казанский
- В ролях: Елена Проклова, Слава Цюпа, Наталья Климова
Красивый советский фильм по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Злая волшебница похищает мальчика Кая и уносит его в свое царство. Маленькая Герда отправляется на поиски своего друга, по пути встречает множество препятствий и хороших людей, готовых прийти на помощь.
«Принц на Рождество»
- Год: 2017
- Страна: США
- Режиссер: Алекс Замм
- В ролях: Роуз МакАйвер, Бен Лэмб, Элис Криге
Журналистка Эмбер в канун Рождества попадает в настоящую сказку — она отправляется в королевство Алдовию, чтобы сделать репортаж о вступлении на престол наследного принца. Пока он известен лишь своими громкими расставаниями с девушками, но Эмбер кажется, что должно быть что-то еще. С помощью хитрой уловки она остается во дворе, полная решимости выяснить о принце все.
«Это случилось на Пятой авеню»
- Год: 1947
- Страна: США
- Режиссер: Рой Дель Рут
- В ролях: Дон ДеФор, Энн Хардинг, Чарльз Рагглз
Алоизиус МакКивер хоть и бродяга, но не простой. Он любит роскошь и потому предпочитает останавливаться на ночлег только в дорогих особняках. Зимой 1947 года он присматривает себе шикарный особняк миллиардера Майкла О'Коннора на Пятой авеню. Там к нему присоединяются ветеран Второй мировой войны Джим Баллок и 18-летняя Труди Смит, которая якобы сбежала от отца-деспота. Между Джимом и Труди завязывается роман, и никто даже не подозревает, кем является Труди на самом деле.
«Светлое Рождество»
- Год: 1954
- Страна: США
- Режиссер: Майкл Кертиц
- В ролях: Бинг Кросби, Дэнни Кэй, Розмари Клуни
Война закончилась, и два бывших солдата Боб и Фил решают посвятить жизнь танцам. Они объединяются в дуэт, и дела идут так хорошо, что их гастрольный график расписан на месяц вперед. Однажды Боб и Фил знакомятся с женским дуэтом сестер Бетти и Джуди и создают квартет. Один из предстоящих концертов в спортивном доме отдыха назначен как раз на сочельник.
«Неспящие в Сиэтле»
- Год: 1993
- Страна: США
- Режиссер: Нора Эфрон
- В ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Рита Уилсон
Накануне Рождества на радио приходит письмо от мальчика, который ищет маму для себя и жену для своего папы — его настоящая мать умерла некоторое время назад. Ведущие зачитывают письмо и предлагают женщинам со всей страны откликнуться на просьбу малыша. Журналистка Энни оказывается в числе сотен других девушек, которые хотят познакомиться с вдовцом, но, в отличие от них, она твердо уверена — они с отцом мальчика созданы друг для друга.
«Привет семье!»
- Год: 2005
- Страна: США, Германия
- Режиссер: Томас Безуча
- В ролях: Дайан Китон, Рэйчел Макадамс, Сара Джессика Паркер
Семья Стоунов по традиции отмечает Рождество вместе. У них пятеро детей, и обычно праздник проходит душевно и весело. Но на этот раз все иначе — юный Эверетт Стоун приводит в отчий дом свою невесту Мередит и все выступают против их союза.
«Рождественская сказка»
- Год: 2008
- Страна: Франция
- Режиссер: Арно Деплешен
- В ролях: Катрин Денев, Жан-Поль Руссийон, Кьяра Мастроянни
Юнона и Абель впервые за шесть лет собирают на Рождество всех своих детей. Старшая дочь Элизабет приезжает вместе с необщительным сыном Полем, сын Анри — с любовницей, а младший Иван — с женой Сильвией и двумя детьми. У Элизабет и Анри непростые отношения, но в этот праздник им придется попробовать помириться — ради Юноны, у которой обнаружили лейкемию.
«Четыре Рождества»
- Год: 2008 Страна: Германия, США
- Режиссер: Сет Гордон
- В ролях: Винс Вон, Риз Уизерспун, Роберт Дювалл
Брэд и Кейт вместе уже три года. Они живут вместе, ходят на уроки танцев и любят путешествовать. При этом жениться они не собираются, поскольку у обоих были не лучшие примеры брака — и у Брэда, и у Кейт родители в разводе. Однако на очередное Рождество рейс влюбленных на Фиджи отменяется, и теперь им предстоит провести праздники с родственниками — в четырех семьях.
«Когда Гарри встретил Салли»
- Год: 1989 Страна: США
- Режиссер: Роб Райнер
- В ролях: Билли Кристал, Мег Райан, Кэрри Фишер
Гарри и Салли учились вместе в университете, но потом их пути разошлись. Спустя одиннадцать лет они встречаются и возобновляют свой прежний спор — возможна ли дружба между мужчиной и женщиной? Действие разворачивается на фоне рождественских пейзажей Нью-Йорка — в этой атмосфере паре и предстоит понять, что они были созданы друг для друга.
«Ноэль»
- Год: 2004
- Страна: США, Канада
- Режиссер: Чазз Пальминтери
- В ролях: Сьюзен Сарандон, Пол Уокер, Пенелопа Крус
Нина собирается выйти замуж за полицейского Майка, но уходит от него накануне Рождества. Она приезжает к своим родственникам и встречается там с Розой — та случайно заглянула на праздник, ненадолго отлучившись от больной матери. В это время Майка преследует пожилой владелец кафе Арти, уверенный, что после реинкарнации душа его жены очутилась в теле полицейского. В какой-то момент эти и другие герои должны встретиться, чтобы поверить в чудо и провести самое лучшее Рождество в своей жизни.
«Ночь у Мод»
- Год: 1969
- Страна: Франция
- Режиссер: Эрик Ромер
- В ролях: Жан-Луи Трентиньян, Франсуаза Фабиан, Мари-Кристин Барро
34-летний холостяк Клермон-Ферран возвращается на малую родину и хочет остепениться. Ему кажется, что на роль его жены отлично подходит прелестная девушка, которая приглянулась герою в толпе церковных прихожан. Однако после одного из концертов в канун Рождества Клермон-Ферран вместе с бывшим однокурсником попадает к Мод — разведенной и эффектной женщине, устоять перед которой очень сложно.
«Кэрол»
- Год: 2014
- Страна: США
- Режиссер: Тодд Хейнс
- В ролях: Кейт Бланшетт, Руни Мара, Сара Полсон
1950-е, Нью-Йорк, предновогодняя суета. Юная Терез, работающая в универмаге, встречается с Кэрол — та выбирает рождественский подарок для своей дочери и случайно забывает на прилавке перчатки. Терез возвращает их и в благодарность получает приглашение на ужин, который навсегда изменит жизни обеих женщин.
«Рождественские хроники»
- Год: 2018
- Страна: США
- Режиссер: Клэй Кэйтис
- В ролях: Курт Рассел, Джуда Льюис, Дэрби Кэмп
В канун Рождества брат и сестра Кейт и Тедди Пирс планируют подкараулить Санту и запечатлеть его появление на видео. Сами того не ожидая, они оказываются втянуты в невероятное приключение, в котором сошлись все атрибуты Рождества — и летающие олени, и удивительные подарки, и, конечно, волшебник!
«Эльф»
- Год: 2003
- Страна: США
- Режиссер: Джон Фавро
- В ролях: Уилл Феррелл, Боб Ньюхарт, Зои Дешанель
Однажды непоседливый мальчик спрятался в мешке Санта-Клауса, и тот по ошибке отвез его в свою сказочную страну на Северный полюс. Один из эльфов обнаружил человеческого ребенка, усыновил его и дал ему имя Бадди. Жилось ему среди эльфов отлично, но вот проблема — он стал слишком высоким и заметным, чтобы быть по-настоящему своим и выполнять эльфийскую работу.
«Семьянин»
- Год: 2000
- Страна: США
- Режиссер: Бретт Рэтнер
- В ролях: Николас Кейдж, Теа Леони, Дон Чидл
Трудоголик из Нью-Йорка просыпается на Рождество и внезапно обнаруживает себя в пригороде Нью-Джерси. Теперь вместо роскошной квартиры у него скромный дом, вместо последней модели «Феррари» — минивэн, вместо должности президента инвестиционной компании — магазин автопокрышек, а вместо холостяцкой жизни — жена и дети. Захочет ли теперь главный герой возвращать свою прежнюю жизнь или останется в роли семьянина?
«Чародеи»
- Год: 1982
- Страна: СССР
- Режиссер: Константин Бромберг
- В ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт
В институте «НУИНУ» (научный универсальный институт необыкновенных услуг) накануне Нового года кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря, однако противники директора института намерены помешать представить волшебный «гаджет».
«Счастливого Рождества»
- Год: 2005
- Страна: Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Румыния, Япония
- Режиссер: Кристиан Карион
- В ролях: Дайан Крюгер, Бенно Фюрман, Гийом Кане
Прямо перед Рождеством 1914 года четверо незнакомцев — французский лейтенант, шотландский священник, немецкий певец и его девушка оказываются на затерянном участке Западного фронта. Внезапно воюющие солдаты складывают ружья и поднимаются из окопов, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества.
«Необыкновенная история на Рождество»
- Год: 2017
- Страна: Ирландия, Канада
- Режиссер: Бхарат Наллури
- В ролях: Дэн Стивенс, Кристофер Пламмер, Джонатан Прайс
Молодого Чарльза Диккенса отвергают один издатель за другим. Писатель очень страдает, но решает рискнуть и на оставшиеся средства написать новый роман. Вдруг на этот раз повезет? — ведь в канун Рождества случаются настоящие чудеса!
«Черное Рождество»
- Год: 1974
- Страна: Канада
- Режиссер: Боб Кларк
- В ролях: Оливия Хасси, Кир Дуллеа, Марго Киддер
Остроумный фильм ужасов для тех, кому надоели приторные картины про любовь, огни и снежинки. В университетском городке Бедфорд оживление — студенты готовятся разъехаться домой на каникулы. Внезапно одной из девушек, Барб, поступает странный телефонный звонок — сначала на другом конце провода молчат, а потом неприятный мужской голос смеется и произносит непристойности. Барб ругается с незнакомцем, за что тот обещает убить ее. После этого все девушки в городке начинают погибать при странных обстоятельствах.
«Гринч — похититель Рождества»
- Год: 2000
- Страна: США, Германия
- Режиссер: Рон Ховард
- В ролях: Джим Керри, Тейлор Момсен, Кристин Барански
В идиллическом вымышленном городке все готовятся к встрече Рождества. Все, кроме Гринча, зеленого монстра, который терпеть не может этот праздник и всех обитателей города. Обычно на все каникулы он прятался в своем жилище на горе, но однажды решил покончить с этим раз и навсегда и — украсть Рождество.
«Совершенно чокнутый»
- Год: 1994
- Страна: США
- Режиссер: Нора Эфрон
- В ролях: Стив Мартин, Мэдлин Кан, Роберт Клейн
Филипп работает в службе спасения и отчаянно верит в любовь и дружбу. Однажды в канун Рождества он узнает, что их организацию собираются закрыть, а значит, тысячи людей не услышат добрых обнадеживающих слов и покончат с собой. Любой другой опустил бы руки, но у Филиппа есть свой план.
«Запомни ночь»
- Год: 1940
- Страна: США
- Режиссер: Митчелл Лейзен
- В ролях: Барбара Стэнвик, Фред Макмюррэй, Бьюла Бонди
Накануне Рождества обворожительную преступницу Ли Лиандер ловят за кражей в магазине. За ее дело берется Джон Сарджент, который просит суд отложить разбирательство дела, так как обвинительного приговора накануне Рождества добиться будет очень трудно. Однако чем больше времени Джон проводит с Ли, тем больше он ей сочувствует.