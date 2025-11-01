Вышла песня «Осенний пожар» из фильма «Мой сын»

ZOLOTO представил клип на песню «Осенний пожар», приуроченный к выходу фильма «Мой сын».

В новом клипе героиня Юлии Снигирь проваливается в сон наяву, где ее преследуют мысли о любви — то ли прошедшей, то ли еще не случившейся. Видео объединяет кадры из фильма «Мой сын», который выходит в прокат 6 ноября. Режиссером картины выступил Вячеслав Клевцов. Проект создан «Свердловской киностудией» при поддержке Министерства культуры РФ. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».

Картина «Мой сын» рассказывает историю Кати, блестящего адвоката. Ради хорошей жизни Катя идет на сделку с совестью, участвуя в коррупционных схемах. Пока она занята своими делами, ее приемный сын Лёша пытается вершить правосудие, ведь его тренера и наставника обвиняют в преступлении. Скоро мать и сын окажутся в открытом противостоянии. Сможет ли Катя перейти на сторону справедливости?