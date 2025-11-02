Умер обладатель премии «Оскар» Питер Уоткинс

Британский режиссер и обладатель премии "Оскар" Питер Уоткинс умер на 91 году жизни. Об этом сообщила газета The Guardian.

Уоткинс умер 30 октября в больнице французской коммуны Бургенеф, где прожил 25 лет, говорится в сообщении семьи режиссера, которое приводит газета.

Режиссер был удостоен премии "Оскар" за документальную драму "Военная игра" (1967), посвященную ядерной атаке на Великобританию, отмечает издание. Впоследствии Уоткинс "вступил в конфликт" с британской корпорацией Би-би-си, после чего был вынужден "искать работу за границей".

Уоткинс родился в 1935 году в Норбитоне в Великобритании. После службы в армии учился в Королевской академии драматического искусства. Всего на счету режиссера 17 фильмов.