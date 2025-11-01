Опубликовано фото со съемок комедии «Знакомство с родителями 4»

Знаменитая певица и актриса Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада») опубликовала фото со съёмок комедии «Знакомство с родителями 4». На одном из них она обнимает другого исполнителя главной роли Бена Стиллера («Невероятная жизнь Уолтера Митти»).

© кадр из фильма «Знакомство с родителями»

«Знакомство с родителями» — серия комедийных фильмов, рассказывающая о незадачливом медбрате Греге Факере, который отправляется к родителям своей девушки, чтобы попросить руки́ их дочери. В новой ленте Ариана Гранде исполнит роль невестки сына Грега Факера. Теперь она будет знакомить своих родителей с отцом и матерью избранника.

© Соцсети Арианы Гранде

© Соцсети Арианы Гранде

Оригинальная лента вышла в 2002 году, получив продолжения в 2004-м и 2010-м. В общей сумме трилогия собрала более $ 1 млрд в прокате. К своим ролям в новом фильме серии вернутся Оуэн Уилсон («Марли и я»), Тери Поло («За гранью») и Роберт Де Ниро («Славные парни»). Режиссёром картины выступит Джон Гамбург — один из авторов прошлых картин франшизы.