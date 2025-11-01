Вышел трейлер кроссовера Fortnite c «Симпсонами»

Компания Epic Games представила трейлер колаборации онлайн-игры Fortnite с культовым мультсериалом «Симпсоны». Кроссовер стартует 2 ноября в 0:01 мск.

© Epic Games

1 ноября в онлайн-игре уже состоялся ивент, посвящённый «Симпсонам». Во время события пользователям показали короткометражку, которая получила название «Гомерическое нашествие». На протяжении всего кроссовера будет показано ещё три небольших мультфильма:

«Сахарные осадки» — 10 ноября;

«Придурьмножение» — 17 ноября;

«Невероятный Гомер» — 24 ноября.

Во время кроссовера игровая карта Fortnite будет полностью обновлена под тематику «Симпсонов». В боевом пропуске также появятся скины персонажей сериала — Гомера, Мардж, Барта и Лизы. Ивент продлится несколько недель и будет содержать другие отсылки к «Симпсонам», включая тематическое оружие и косметику.