От «Метода» до сказки: Какие сериалы смотреть в ноябре

Помимо продолжения знакомых сериалов зрителей онлайн-кинотеатра в ноября ждут и принципиально новые яркие жанровые истории.

© кадр из сериала «Близкое счастье»

Предстоящие долгие ноябрьские выходные – хорошая возможность начать смотреть новый сериал. Тем более, что онлайн-кинотеатры приготовили для зрителей множество самых разных проектов. Среди них как новые истории, так и продолжения уже известных историй.

Радует в ноябре и разнообразие жанров. Те, кто устал от серой дождливой погоды могут окунуться в мир солнечных комедий. Найдут что-то для себя также и любители фэнтези. Также не обойдется в ноябре и без драматичных и исторических сюжетов.

ЛЮБОВЬ С КОЛОРИТОМ

В начале месяца зрителей ждет мелодрама в лучших традициях турецких сериалов. Онлайн-кинотеатры Kion и «Иви» представили сериал «Близкое счастье», главные роли в котором исполнили не только русские, но и турецкие актеры.

В центре сюжета история бизнесмена Руслана, который является владельцем торгового центра «Близкое счастье». После смерти супруги он занимается лишь карьерой и воспитанием сына, не заводя нового романа. Однако однажды к нему на работу устраивается русская девушка Нина. Постепенно она влюбляется в Руслана, но окружающие делают все, чтобы помешать героям быть вместе.

Режиссером проекта выступит Павел Дроздов («Смотритель маяка»). За сценарий отвечали Елена Исаева («Постучись в мою дверь в Москве») и Ольга Михайлова («Куприн. Яма»). Вдохновением для них послужил роман Эмиля Золя «Дамское счастье».

В кадре можно будет увидеть Алину Воскресенсую, Михаили Кремера, Анну Ардову, Вадима Андреева и других. Также в проекте снимались такие турецкие актеры, как Ферхат Йылмаз, Йанкы Айхан, Огузхан Чеми и Мирай Акай. На данный момент к просмотру доступны все истории мелодраматичной истории.

Помимо прочего в ноябре на Wink можно будет увидеть финал истории, показанной в сериале «Тысяча "нет" и одно "да"», с Еленой Лядовой, Ксенией Трейстер и Ангелиной Стречинойю Компанию им составят Константин Белошапка, Вячеслав Чепурченко и другие.

В основе сюжета легкой комедии мотивы трех пьес Александра Островского — «Бесприданница», «Грех да беда на кого не живет» и «Шутники». При этом действие перенесено в современное время. Финальные эпизоды проекта зрителям представят 6, 13 и 20 ноября.

ЕСТЬ НЮАНС

Еще в начале октября сообщалось о выходе криминальной комедии «Нам покер». Проект должен был выйти еще 23 октября, но обзавелся новой датой. Первые две серии обещают представить в онлайн-кинотеатре Wink 5 ноября.

Стоит напомнить, что сюжет выстраивается вокруг желания трех друзей открыть собственный бизнес. Нюанс в том, что это покерный клуб на дому, а значит, бизнес нелегален.

Режиссером выступил Рустам Ильясов, знакомый зрителю по «Трудным подросткам». Главные роли в сериале исполнили Саша Бортич, Тимофей Елецкий и Дарья Верещагина.

Еще одной премьерой на Wink станет сериал «Обнальщик» с Александром Яценко в главной роли.

Сюжет перенесет зрителя в 2010-е. В центре внимания отношения отца Михаила и его сына Леши. После краха бизнеса главы семейства герои переезжают из мегаполиса в город Восточный, где продолжается строительство игорной зоны. В этот момент Леша придумывает обнальную технологию, которая позволила бы выводить миллионы безопасно и даже почти легально. Михаил же, находясь в отчаянном положении, тоже заходит в бизнес, и ставки возрастают. Так убийства, предательства становятся новой реальностью для героев.

Постановщиком сериала выступил Борис Акопов, известный, например, по фильму «Бык» с Юрой Борисовым в главной роли. Как отмечал режиссер, эта новая история, в том числе, про правильное отношение отцов и детей. Также о поиске базовых ценностей.

Александр Яценко воплотит в сериале отца, а роль его сына досталась Федору Кудряшеву. Для 17-летнего актера эти съемки стали первой большой ролью в кино.

«Кинопоиск» же на 20 ноября запланировал премьеру первых четырех эпизодов третьего сезона сериала Юрия Быкова «Метод».

По сюжету проходит пять лет с событий второго сезона. Родион Меглин (Константин Хабенский) собирает специальный отдел по розыску серийных убийц, который состоит из следователей-социофобов. Они хорошо понимают психологию преступников и работают в паре, чтобы уберегать друг друга от срывов. Однако затем в отдел приходит Лера, которая не может контролировать своих внутренних демонов.

Наряду с Хабенским в третьем сезоне можно будет увидеть Никиту Кологривого, Льва Зулькарнаева, Эльдара Калимулина, Анну Банщикову, Снежану Самохину, Игоря Черневича, Егора Кенжаметова и Дениса Бургазлиева.

СКАЗОЧНЫЙ МЕСЯЦ

Для онлайн-кинотеатра Okko ноябрь – месяц выхода долгожданных продолжений. Так, на 6 ноября запланирована премьера второго сезона сериала «Волшебный участок». К слову, первый сезон фэнтези представили еще в 2023 году.

Действия сюжета продолжения развернуться в Санкт-Петербурге. Команда московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями нападает на след Кощея. В северной столице им предстоит раскрыть тайну гибели сотрудников местного ОБСП и расследовать другие загадочные преступления. По ходу событий героям встретятся новые сказочные персонажи, которых некогда еще Петр I привез с собой со всего мира во времена Великого Посольства.

К своим ролям вновь вернутся Николай Наумов, Андрей Добровольский, Алексей Золотовицкий, Мария Смольникова, Дарья Мельникова, Ева Смирнова и Илья Соболев. Компанию им во втором сезоне составят Антона Лапенко, Виктор Бычков, Роза Хайруллина, Александра Ребенок, Анна Уколова и также Анна Семенович.

Подобно «Волшебному участку» первый сезон «Черного облака» также представили в 2023 году. Второй же сезон проекта представят с 28 ноября. С момента истории первого сезона проходит полгода. Оксана проживает в загородном доме бывшего одноклассника Александра. Героиня не помнит, что натворила, но подозревает, что привычка подавлять гнев вызвала в ней сверхъестественную способность, которая передалась и ее дочери.

В режиссерском кресле вновь Карен Оганесян («Крутая перемена»). К ролям вернуться Марьяна Спивак, Филипп Янковский, Мария Мацель, Алексей Розин и другие.

Порадует продолжением в ноябре и онлайн-кинотеатр Start, представив финал «Вампиров средней полосы». Первая серия третьего сезона вышла 1 ноября. В дальнейшем эпизоды будут выходить раз в неделю.

Зритель увидит судьбоносное противостояние смоленского семейства и уральского клана. Стоит ждать появления новых героев. Впрочем, удивит и кое-кто из уже знакомых персонажей. К примеру, Женьку предстоит сменить образ, чтобы избавиться от преследования недругов.

В третьем сезоне сериале вместо Глеба Калюжного, ушедшего в армию, в этой роли предстанет Тимофей Кочнев, известный широкому зрителю по новым «Папиным дочкам». В беседе с НСН артист отметил, что не стремился копировать интонации и органику своего предшественника. Вместе с тем на съемках приходилось удерживать внимание на многих факторах, чтобы органично передать образ.

«Были сложности, нужно было держать все время в голове, что это двойная работа. Я продолжаю персонажа, сделанного другим актером. При этом было важно стараться не идти за органикой Глеба. Делать по-своему, но не уходить во что-то другое. Оставлять Женька таким, каким он был», - пояснял Кочнев.

В свою очередь Юрий Стоянов, сыгравший в сериале главу клана деда Славу, рассказывал НСН, что на съемках финала ему было грустно прощаться со своим героям.

«Это последний сезон. Ощущение грусти, того, что ты расстаешься с этим проектом, безусловно, во всех нас присутствовало с самого начала. Мы понимали, что все, с этими персонажами придется расстаться. Лейтмотив моего пребывания на съемках – грусть. Грустно расставаться с этим, потому что этот проект очень много дал нам всем», - заявлял он.

ОТ ЧУДА ДО ДРАМЫ

В онлайн-кинотеатре Premier в ноябре продолжит выходить сериал «Чудо» о лейтенанте полиции, который вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков. Все дело в том, что ее курирует бывший криминальный авторитет Василий Сапогов. Еще в 90-е годы его банда выкрала кубок русского царя Смутного времени Василия Шуйского из музея города Электроспас, куда позже была «триумфально возвращена» его подделка. Впрочем, по сюжету об этом почти никому неизвестно.

Стоит отметить, что этот проект уже успел заслужить высокие оценки критиков.

Режиссер проекта – Антон Богданов, известный зрителю по ряду ролей, включая сериал «Реальные пацаны». Среди тех, кто снимался в «Чуде» - Филипп Янковский, Данил Стеклов, Юлия Хлынина, Алина Ходжеванова, Степан Девонин и многих других.

Еще 30 октября онлайн-кинотеатр «Иви» представил все 10 серий сериала «Константинополь» о трудностях жизни белых офицеров и других эмигрантов, бежавших в Турцию после поражения армии Врангеля в Гражданской войне. Режиссером проекта выступил Сергей Чекалов. Главные роли исполнили Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро и Сергей Марин, напоминает «Радиоточка НСН».