Лучшие новогодние мультфильмы

Иногда, чтобы создать новогоднюю атмосферу, вовсе необязательно ждать курантов — достаточно включить любимый мультфильм, закутаться в плед и на следующие пару часов поверить в волшебство. Традиционные рождественские песни, знакомые с детства герои и захватывающие истории помогут создать то самое настроение праздника и трепетное ожидание чуда. «Лента.ру» публикует подборку мультиков для самых маленьких и уже взрослых зрителей, которые идеально смотреть перед Новым годом и в канун Рождества.

© кадр из мультфильма «Клаус»

«Шрек Мороз, зеленый нос»

Год: 2007

Страна: США

Режиссер: Гари Труздейл

Анимационный короткометражный фильм про любимого зеленого огра, выпущенный специально к Рождеству.

Шрек никогда не отмечал Рождество, потому что не знал, что это за праздник. Чтобы устроить идеальную вечеринку для своей семьи, он изучает специальную книгу, украшает дом и уже готовится отмечать праздник с Фионой и детьми, как вдруг к нему приходят Осел, Кот и Пряня. Они рушат все планы Шрека, и теперь дружеские посиделки могут превратиться в настоящий скандал.

«Олаф и холодное приключение»

Год: 2017

Страна: Япония, США

Режиссеры: Кевин Дитерс, Стиви Вермерс

В королевстве Эренделл наступили рождественские каникулы — первые после примирения Анны и Эльзы. Сестры-принцессы приготовили для горожан роскошный новогодний праздник, однако почти сразу после начала торжества все гости разбежались по домам. Расстроенные девушки обнаружили, что все стараются отметить Рождество в кругу родных, соблюдая семейные традиции. А у них самих таких традиций не оказалось. Тогда снеговик Олаф вместе с северным оленем Свеном отправились в путешествие по королевству, чтобы собрать лучшие праздничные обычаи и рассказать о них своим друзьям.

«Кошмар перед Рождеством»

Год: 1993

Страна: США

Режиссер: Генри Селик

В царстве кошмаров не знают, что такое счастье и радость, а главное развлечение его жителей — пугать людей на День всех святых. Правит балом царь ужасов и хозяин городка Хеллоуин Джек Скеллингтон, которого обычно очень забавляют человеческие страхи. Но однажды Джек случайно попадает в город Рождества и понимает, что на свете есть и другие, более приятные чувства. Ему хочется испытать их, но он не может придумать ничего лучше, чем похитить Санта-Клауса.

«Ночь перед Рождеством»

Год: 1951

Страна: СССР

Режиссеры: Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг

Мультфильм по мотивам одноименной сказки Николая Гоголя. Кузнец Вакула влюбился в красавицу Оксану, но она отказывается отвечать ему взаимностью, пока герой не исполнит ее просьбы. Ради любимой юноша готов на все: даже оседлать черта и добраться на нем до императорского дворца, чтобы добыть черевички самой царицы.

«Зима в Простоквашино»

Год: 1984

Страна: СССР

Режиссер: Владимир Попов

Третья часть знаменитого мультсериала по мотивам сказки Эдуарда Успенского (предыдущие две части — «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино»).

В этом эпизоде действие разворачивается под Новый год, а любимых героев зритель застает не в лучшей форме. Шарик поссорился с Матроскиным, дядя Федор уехал домой к родителям, а мама дяди Федора просто устала. Но Новый год — не время для вражды, так что героям придется найти общий язык, чтобы праздник состоялся.

«Красавица и чудовище»

Год: 1991

Страна: США, Япония

Режиссеры: Гари Труздейл, Кирк Уайз

Диснеевская классика, подтверждающая поговорку «Не суди книгу по обложке».

Юная дочь изобретателя соглашается жить в замке Чудовища, чтобы спасти своего отца. Со временем девушка знакомится с обитателями замка и даже находит общий язык с Чудовищем, который скрывает под своим ужасным обликом нежное и ранимое сердце.

«Барби: Чудесное Рождество»

Год: 2011

Страна: США

Режиссер: Марк Балдо

Барби и ее сестры Скиппер, Стэйси и Челси собираются встретить Рождество в Нью-Йорке, но их самолет в последний момент отменяют из-за непогоды. Тогда девушки отправляются в скромный отель на окраине города Танненбаум и готовятся к самому скучному Рождеству в своей жизни. Но, вопреки ожиданиям, они находят там новых отличных друзей и самое настоящее волшебство!

«Дед Мороз и Серый волк»

Год: 1978

Страна: СССР

Режиссер: Витольд Бордзиловский

Все в лесу готовятся ко встрече Нового года, кроме Серого волка и Вороны. Они задумали испортить праздник и для этого украли у Деда Мороза мешок с подарками и его праздничный наряд. Переодевшись в волшебника, волк со своей приятельницей отправился пугать зверят, но Дед Мороз вовремя забил тревогу.

«Дед Мороз и лето»

Год: 1969

Страна: СССР

Режиссер: Валентин Караваев

Дед Мороз случайно услышал, что на свете бывает лето, и с ужасом обнаружил, что он ничего о нем не знает. Вернувшись домой, волшебник попытался раскрасить игрушки в зеленый цвет и даже сочинить летние песенки, но у него ничего не вышло, и лето стало сниться Деду Морозу в кошмарах. Тогда он решил отправиться в город и посмотреть на это непонятное время года своими глазами. Вот только на жаре ему стало совсем нехорошо.

«Полярный экспресс»

Год: 2004

Страна: США

Режиссер: Роберт Земекис

В канун Нового года мальчику, который не верит в Санта-Клауса, выпадает возможность отправиться на Северный полюс в гости к волшебнику на поезде Полярный экспресс. Он соглашается на авантюру, встречает во время путешествия много новых друзей и узнает, что во всем на свете есть капелька волшебства.

«Новогодняя елка Плуто»

Год: 1952

Страна: США

Режиссер: Джек Ханна

Короткометражный мультфильм из серии про Микки Мауса.

Микки и его друг, пес Плуто, идут в лес за рождественской елкой и случайно приносят домой вместе с деревом бурундучков Чипа и Дейла. Пока Микки и Плуто украшают елку, бурундучки гуляют внутри нее и знатно мешают друзьям.

«Рождественская история Микки»

Год: 1983

Страна: США

Режиссер: Барни Мэттинсон

Лондон, 1843 год. Пожилой скупердяй Эбенейзер Скрудж сидит в своей конторе и не собирается праздновать Рождество. Когда он возвращается домой, его навещают три призрака, которые символизируют прошлое, настоящее и будущее. Пообщавшись с ними, Скрудж сильно меняет свои взгляды на жизнь.

«Падал прошлогодний снег»

Год: 1983

Страна: СССР

Режиссер: Александр Татарский

Суровая жена отправляет незадачливого мужа в лес за елкой. Однако новогодний лес — это место не простое, а заколдованное, поэтому мужичка ждут необычные приключения, а каждое его действие будет иметь последствия.

«Двенадцать месяцев»

Год: 1956

Страна: СССР

Режиссеры: Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов

Сюжет мультфильма «Двенадцать месяцев» взрослым зрителям знаком еще с детства.

Маленькая своенравная королева под Новый год желает украсить праздничный стол подснежниками. Все убеждают ее, что это невозможно, но королева непреклонна — она издает указ и обещает подарить тому, кто принесет корзину подснежников, такую же корзину золота. Узнав о щедром вознаграждении, злая мачеха отправляет в лес свою падчерицу, которая внезапно возвращается с цветами.

«Далеко на Север»

Год: 2015

Страна: Франция, Дания, Бельгия, США

Режиссер: Реми Шайе

Европейские мультипликаторы не так часто делают мультфильмы о России, но когда все же решаются, это получается довольно необычно и стильно.

Действие мультфильма разворачивается в Санкт-Петербурге конца XIX века. Юная аристократка Саша мечтает посетить Крайний Север, как это сделал когда-то ее дедушка. Правда, он не вернулся. Девушка хочет поехать по следам его пропавшего корабля, но родители не отпускают ее в опасное путешествие. Тогда Саша сбегает из дома и отправляется на поиски дедушки в одиночку.

«Щелкунчик и Мышиный король»

Год: 2004

Страна: Россия

Режиссер: Татьяна Ильина

Один из самых красивых российских мультфильмов по мотивам рождественской повести Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Действие сказки, в отличие от оригинала, перенесено в Петербург, но герои все те же. Под Рождество девочка Маша получает множество подарков: нарядных кукол, деревянного коня, причудливых зверушек и книжки с картинками. А еще — странного человечка по имени Щелкунчик, который выглядит так жутко, что никто не хочет с ним играть. Однако доброе сердце Маши не позволяет ей пренебречь Щелкунчиком, и тогда она узнает, что на самом деле он — заколдованный принц, которому нужно сразиться с мышиным королем.

«Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях»

Год: 2005

Страна: США

Режиссер: Гари Труздейл

Обитатели нью-йоркского зоопарка готовятся к Рождеству. Все украшают свои вольеры и заворачивают подарки. Только Белый медведь грустит и не хочет присоединяться к праздничной суете. Юный Рядовой решает, что надо срочно вытаскивать мишку из хандры, собирает своих друзей и сбегает из зоопарка, чтобы найти товарищу подарок.

«Снежные приключения Солана и Людвига»

Год: 2013

Страна: Норвегия

Режиссер: Расмус А. Сивертсен

Селезень Солан и ежик Людвиг живут в маленькой скандинавской деревушке вместе с изобретателем Реодором Фельгеном. Как назло в этом году снега совсем нет, и Солан с Людвигом печалятся, что Рождество придется встречать в такую непраздничную погоду.

Чтобы приободрить друзей, Реодор создает мощнейшую снежную пушку — теперь-то снега хватит всем! Но когда об этом узнает хитрый журналист местной газеты, безобидное изобретение грозит превратиться в настоящее оружие. Солан с Людвигом решают его остановить.

«Гринч»

Год: 2018

Страна: США, Франция

Режиссеры: Ярроу Чейни, Скотт Мосье

Угрюмый зеленый монстрик живет в темной пещере на вершине горы и ненавидит Рождество (а заодно всех людей, которые его отмечают). Всему виной — детская обида, но преодолеть ее Гринч не может уже много лет. Наконец, веселые гулянья настолько ему надоедают, что он задумывает украсть Рождество.

«Ну, погоди!» (выпуск 8)

Год: 1974

Страна: СССР

Режиссер: Вячеслав Котеночкин

Специальный новогодний эпизод мультсериала «Ну, погоди!».

Волк убегает от снежной лавины, танцует с Зайцем танго, попадает на маскарад, переодевается в Снегурочку и даже участвует в беге в мешках. Кульминация праздника — дуэт Волка и Зайца с песней «Расскажи, Снегурочка, где была?» Серия длится всего 10 минут, но заряда праздничного настроения хватает на все каникулы, проверено!

«Анастасия»

Год: 1997

Страна: США

Режиссеры: Дон Блут, Гари Голдман

Этот мультфильм неоднократно ругали за недостоверность, но если вы готовы закрыть глаза на исторические неточности и погрузиться в атмосферу новогодней царской России, смело включайте.

В центре сюжета — Анастасия, дочь последнего русского царя, которой удалось спастись от расстрела. Десять лет она скрывается от преследователей и мечтает попасть в Париж, но когда наконец решается осуществить задуманное, у нее на пути встает Распутин.

«Секретная служба Санта-Клауса»

Год: 2011

Страна: США, Великобритания

Режиссеры: Сара Смит, Барри Кук

Мало кто знает, но у Санта-Клауса, оказывается, есть дети. Старший сын Стив спит и видит, как бы занять отцовское место, поэтому старается быть хорошим помощником, а младший, Артур, работает в почтовом отделе. Его никто не воспринимает всерьез, но однажды у него появляется возможность проявить себя.

Санте приходит письмо от девочки Гвен, которая не получила подарок и очень расстроилась. Артур просит отца исправить эту несправедливость, но ни Санта, ни Стив не желают менять свои планы из-за одного ребенка.

«Клаус»

Год: 2019

Страна: Испания, Великобритания, США

Режиссеры: Серхио Паблос, Карлос Мартинес Лопес

Джаспер, молодой наследник почтового магната, всю жизнь жил в достатке и роскоши и поэтому ничему не научился. Никакие просьбы отца не могут сдвинуть Джаспера с места, и тогда он отправляет сына в далекий город Смиренсбург, за полярный круг.

Провожая Джаспера, отец ставит ему ультиматум: пока из Смиренсбурга не будет отправлено шесть тысяч писем, домой юноше возвращаться нельзя. Но вот незадача: единственное, чем занят город, это выяснением отношений между двумя враждующими кланами. Им не до писем. Тогда Джаспер обращается за помощью к старцу-отшельнику Клаусу.

«Спасти Санту»

Год: 2013

Страна: США, Великобритания, Индия

Режиссеры: Леон Джусен, Аарон Силман

Признаться честно, Бернард не самый ответственный и прилежный эльф. Но все меняется, когда он узнает, что кто-то собирается похитить Санту и его волшебные сани, позволяющие путешествовать во времени. Теперь Бернарду самому предстоит переместиться в другую эпоху, сразиться со злодеем, изменить прошлое и тем самым спасти Новый год.

«Холодное сердце»

Год: 2013

Страна: США

Режиссеры: Крис Бак, Дженнифер Ли

Принцесса Эльза, обладающая мощной силой, однажды так разозлилась, что превратила в лед все свое королевство и от стыда убежала в горы. Теперь ее сестре Анне предстоит найти и беглянку, и способ, который снимет проклятие, а помогать ей в этом будут отважный юноша Кристофф, его верный олень Свен и забавный снеговик Олаф.

«Снежная королева»

Год: 2012

Страна: Россия

Режиссеры: Максим Свешников, Владлен Барбэ

Снежная королева, волшебница без сердца и чувств, хочет превратить весь мир в суровое пространство, где нет места эмоциям. Для этого она начинает избавляться от всех представителей творческих профессий. Одними из первых она забирает зеркальщика Вегарда и его жену Уну, но им удается спрятать своих детей, Кая и Герду. Спустя годы слуги Снежной королевы похищают и Кая, которого считают преемником Вегарда. Герда отправляется в опасное путешествие на поиски брата.