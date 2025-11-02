В «Москино» построили инопланетный город

В кинопарке «Москино» прошли съемки фантастического фильма «Девятая планета». Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

© globallookpress

Рядом с площадкой за два с половиной месяца построили декорацию инопланетного города Надым-9, при этом съемочной группе пришлось даже сдвинуть самолет Ту-154. Режиссер Николай Рыбников отметил, что масштаб проекта впечатляет, а развитие инфраструктуры кинопарка создает новые возможности для российского кино.

Съемочную площадку разделили на зоны военных и ученых. Художники-постановщики стремились показать не далекое будущее, а альтернативную версию современности. В кадре появятся «Нивы», вертолеты и военные полигоны, а в ангаре установили боксерский ринг, который стал частью постановочных боевых сцен.

Вторая часть базы получила фантастический облик: для ученых сшили около 400 уникальных костюмов. По сюжету автомеханик начинает вспоминать загадочную службу на другой планете. Премьера картины, продюсерами которой стали Сергей Сельянов, Ефим Любинский и Тина Канделаки, запланирована на 2026 год, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее российский актер Сергей Безруков поделился впечатлениями о работе над сериалом «Трудно быть богом», основанным на повести братьев Стругацких. По его словам, масштаб декораций в кинопарке «Москино» можно сравнить с голливудскими блокбастерами, такими как «Дюна».