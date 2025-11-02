Десять лучших мультфильмов для жуткого тыквенного праздника

Осень приносит с собой немного пугающую, тёмную атмосферу. В разных уголках мира празднуют Хэллоуин и День мёртвых. Как насчёт того, чтобы скрасить жутковатый вечер выходного уютно-пугающим мультфильмом?

© tlum.ru

Обращаем ваше внимание на то, что некоторые из этих мультфильмов имеют возрастной рейтинг 12+ из-за своей специфики. Но в этой подборке есть и такие анимационные произведения, которые подойдут любой аудитории. Редакция Тлум.Ру надеется, что вы найдёте что-то подходящее именно для вашего вечернего кинопросмотра.

№ 1: «Семейка Аддамс»

Вот любящая счастливая семья: мама, папа, дети, дядюшка и бабушка, дворецкий и рука-помощник. А вот их дом: интерьер в чёрных и бордовых тонах, кладбище во дворе, скелеты, пауки и летучие мыши. Эта оригинальная семейка с радостью скрасит ваш осенний вечер своей компанией! В наличии вторая часть, а также фильмы и новый сериал от Netflix для особо желающих.

№ 2: «Дом-монстр»

Как часто в детстве вы слышали разные городские легенды о домах по соседству? ДиДжей, Чёдер и Дженни убедились, что некоторые байки не врут, и дом злого старика напротив на самом деле монстр! Жуткое противостояние детей чудовищу и драматичная история большой любви и прощения — идеальный рецепт хорошего осеннего вечера.

№ 3: «Тайна Коко»

Осенний праздник, воссоединение семьи, тайны, песни, Страна Мёртвых и, конечно же, очаровательный пёс-проводник — всё это в «Тайне Коко», прекрасном мультфильме студии Pixar о мексиканском осеннем празднике Дне мёртвых. От просмотра очень тепло, немного грустно и совсем-совсем не страшно, несмотря на такой пугающий антураж.

№ 4: «Это огромная тыква, Чарли Браун!»

Милые малыши из компании Арахисов готовятся к тому, чтобы отмечать Хэллоуин. Лайнос с завидным упорством ждёт визита Великой Тыквы, а Чарли Браун приглашён на праздничную вечеринку. Классический эпизод классической серии — что может быть лучше?

№ 5: «Руби Глум»

Огромный викторианский замок в городе Глумсвилль населяют жутко-очаровательные создания. Яркие, забавные, жизнерадостные и весёлые, они постоянно сталкиваются с разными сложностями, но никогда не унывают, помогают друг другу и влипают в интересные приключения. Несмотря на свой пугающий вид, Руби и её друзья — настоящие милашки, добрые и интересные.

№ 6: «Уэнделл и Уайлд»

Бунтующая девочка-подросток и два демона, нелепых злодея, с которыми она заключает сделку, спешат на ваши экраны, чтобы показать грустно-забавную поучительную историю. Кукольная анимация, тёмные тона и атмосфера классического мультфильма-ужастика — великолепный коктейль!

№ 7: «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня»

Уютные и забавные Уоллес с Громитом всегда поднимут зрителю настроение. Маленький город, который содрогается от ужаса перед лицом жуткого монстра, ворующего овощи, и только отважные герои способны остановить его! Увлекательные приключения друзей позабавят и подарят тепло в холодный сезон.

№ 8: «Девять»

В меру страшная история девяти кукольных одушевлённых существ, полная драмы, борьбы за выживание, безжалостных монстров предстаёт зрителю, неизбежно задевая струны души. Преодоление собственных страхов в мире пугающей анимации создаёт отличный осенний настрой у зрителя и заставляет о многом задуматься, переосмыслить жизненные приоритеты и предаться лёгкой тоске.

№ 9: «Скуби-Ду на Острове мертвецов»

Конечно же, юные детективы и забавный Скуби — отличная команда, которая всегда с головой ныряет в ужасные приключения и находит из них выход. А ещё веселится и проводит время за разгадыванием увлекательных загадок. Почти каждый мультфильм из серии приключений Скуби и команды идеально подходит для загадочных и жутких киновечеров. Призраки пиратов, зомби и оборотни — куда уж интереснее?

№ 10: «Скуби-Ду и упорный оборотень»

Граф Дракула закидывает Шэгги и Скуби в Трансильванию, где Шэгги становится оборотнем, чтобы, по задумке Графа, победить в гонке монстров. Невероятные приключения весёлых друзей как всегда не оставят зрителя равнодушным.

Отличных вам осенних вечеров и приятных анимационных произведений! Другие интересные подборки вы можете найти в этом разделе нашего сайта.