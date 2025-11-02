Критики разрушили новый сезон «Ведьмака»

30 октября на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Ведьмак». Критики уже посмотрели продолжение и смешанно оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 60% свежести.

Таким образом, четвёртый сезон стал самым низкооценённым за всю историю сериала. До этого самый низкий рейтинг от критиков получил первый сезон — 68% свежести. Больше всего обозревателям понравился второй сезон — его рекомендуют к просмотру 95% критиков. При этом, на агрегаторе у продолжения всего 20 отзывов, что гораздо меньше, чем у предыдущих сезонов.

В четвёртом сезоне «Ведьмака» Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла после того, как тот ушёл из проекта. Сейчас Netflix также работает над пятым, финальным сезоном шоу — его съёмки завершились ещё в сентябре. Проект выйдет уже в 2026 году, точную дату объявят позже.