Эдгар Райт завершил сценарий боевика «Малыш на драйве 2»

На подкасте Discourse гостем стал знаменитый режиссёр Эдгар Райт. Он рассказал о продолжении своего знаменитого боевика «Малыш на драйве».

По словам постановщика, он уже завершил сценарий сиквела. Однако он не знает, когда сможет начать съёмки, ведь для этого нужно получить финансирование.

Сценарий «Малыша на драйве 2» действительно существует. Но большинство кинопроизводств зависят от факторов, не зависящих от вас: времени, финансирования, наличия свободных актёров. Вы не всегда полностью контролируете эти вещи.

«Малыш на драйве» вышел в 2017 году. Критики и зрители с восторгом приняли боевик: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 92% свежести от обозревателей и 86% от зрителей. Ранее инсайдеры заявляли, что продолжение уже давно находится в разработке.