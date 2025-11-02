Зрители назвали самые патриотичные фильмы

День народного единства - праздник, напоминающий нам о том, что главная сила страны - в сплоченности ее народа. История России богата примерами мужества, самоотверженности и героизма, когда люди разных сословий и национальностей объединялись перед лицом общей угрозы, не жалея себя во имя страны.

Кинематограф хранит память об этих подвигах, оживляя на экране судьбы настоящих героев важнейших исторических событий нашей страны. Фильмы о военных подвигах - это не просто художественное осмысление прошлого, но и важный нравственный ориентир, способный вдохновить и напомнить о ценности жизни.

В честь праздника редакция телеканала "Патриот" специально для "РГ" провела опрос среди своих зрителей, чтобы составить топ-10 фильмов с героическими подвигами. В подборке - киноленты, которые показывают, как единство, отвага и сила духа способны преодолеть любые испытания.

Открывает топ картина Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" - экранизация одноименного романа М.А. Шолохова, пронзительная история о подвиге рядовых солдат во время отступления советских войск на Дону в 1942 году. В фильме было задействовано около 2000 актеров массовых сцен, а для съемок выстроены декорации трех деревень, дамба и переправа через Дон. Картина была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

На втором месте рейтинга вновь расположилась экранизация - многосерийный фильм Владимира Чеботарева и Александра Боголюбова "Батальоны просят огня", снятый по мотивам романа Юрия Бондарева, писателя и фронтовика. Сюжет картины рассказывает о форсировании советскими войсками Днепра в 1943 году. Подвиг героев неоценим: идя на верную гибель, бойцы должны отвлечь внимание вражеских войск. Режиссер Владимир Чеботарев прошел Великую Отечественную войну, поэтому атмосферу тяжелых боевых дней знал не понаслышке.

На третьей строчке расположилась киноэпопея Юрия Озерова "Освобождение", состоящая из пяти картин: "Огненная дуга", "Прорыв", "Направление главного удара", "Битва за Берлин" и "Последний штурм". Сценарием киноэпопеи занимался Юрий Бондарев в соавторстве с Оскаром Кургановым. Серия картин посвящена ключевым событиям Великой Отечественной войны, поэтому подвигов в ней не счесть. К созданию картины в СССР отнеслись крайне серьезно: выбор актера на роль Георгия Жукова одобрял лично маршал. В съемках было задействовано более 3000 солдат и 150 танков.

Четвертая работа в списке - еще одна экранизация произведения Юрия Бондарева, фильм "Горячий снег" режиссера Гавриила Егиазарова о событиях Сталинградской битвы. Съемки проходили под Новосибирском в течение четырех месяцев. Каждый самоотверженный поступок героев в фильме - подвиг, хоть никто их таковыми и не считает: санитарка Таня, не задумываясь, подает бойцам под пулями снаряды, считая это единственно правильным решением.

Замыкает топ-5 зрительского опроса фильм Александра Столпера "Живые и мертвые" - экранизация одноименного романа Константина Симонова. Прототипами главных героев картины выступили реальные люди: так, за основу образа фотокорреспондента Мишки Вайнштейна был взят друг Константина Симонова Михаил Бернштейн, а образ комбрига Серпилина был частично списан с образа полковника Семена Федоровича Кутепова. Подвиги в картине совершают почти все герои - от Синцова до Серпилина.

Шестой в списке стала четырехсерийная киноэпопея в жанре исторической хроники "Битва за Москву" режиссера Юрия Озерова. Действие фильма посвящено началу Великой Отечественной войны. Сценарий частично основан на мемуарах Георгия Жукова и документальных материалах. Несколько сцен картины, рассказывающих о работе разведчика Рихарда Зорге в Токио, были сняты во Вьетнаме.

На седьмом месте фильм Бориса Волчека "Командир счастливой "Щуки" о моряках советской подлодки Щ-721. Герои картины, моряки-подводники, рисковали всем ради победы в войне. Самый яркий подвиг в фильме совершает капитан судна Алексей Строгов, которому удается спасти лодку и экипаж ценой собственной жизни. Чтобы происходящее в кадре выглядело максимально достоверно, актерам для подготовки к роли по требованию режиссера нужно было проходить специальные курсы, на которых их обучали всему, что должны знать разведчики.

Восьмую строчку в рейтинге заняла четырехсерийная картина Сергея Колосова "Вызываем огонь на себя". Сюжет фильма основан на одноименной повести Овидия Горчакова и Януша Пшимановского и посвящен подвигу Анны Морозовой и других партизан Брянщины в 1942-1943 годах. Картина была снята в 1964 году и стала первым советским телесериалом, а после его выхода на экраны Анне Морозовой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Девятое место в топе заняла картина Николая Лебедева "Звезда", снятая по одноименной повести Эммануила Казакевича и выпущенная на экраны в 2002 году. История о группе отважных разведчиков под руководством лейтенанта Травкина, самоотверженно вступивших в смертельную схватку с немецким отрядом. Картина была номинирована на премию "Золотой орел" в шести номинациях и в двух стала лауреатом: фильм получил статуэтки за лучшую музыку и лучшую операторскую работу.

Закрывает топ первый военный фильм Карена Шахназарова "Белый тигр". Картина снята по мотивам романа Ильи Бояшова "Танкист, или "Белый тигр" и повествует о танковой битве между Т-34 и немецким "Белым тигром", которого не может одолеть ни один танковый батальон. Подвиг солдата Найденова показан в фильме в мистическом ключе. В 2013 году картина была удостоена премии "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм 2012 года".

Наглядно

Итоговый список получился таким:

"Они сражались за Родину" (1975) - 25%. "Батальоны просят огня" (1985) - 14%. "Освобождение" (1968) - 12%. "Горячий снег" (1972) - 11%. "Живые и мёртвые" (1964) - 10%. "Битва за Москву" (1985) - 9%. "Командир счастливой "Щуки"" (1972) - 7%. "Вызываем огонь на себя" (1965) - 6%. "Звезда" (2002) - 4%. "Белый тигр" (2012) - 2%.

Рейтинг сформирован на основе зрительского опроса, который проводился в социальных сетях телеканала "Патриот". Было опрошено 1006 человек.