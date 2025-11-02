Расписание выхода сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие»

7 ноября стартует сериал «Из многих» — новый проект Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Шоу расскажет историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. События развернутся в альтернативной реальности, где человечество столкнулось с таинственным явлением, которое сильно повлияет на весь мир.

© Чемпионат.com

Всего в первый сезон войдёт девять серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера финального эпизода состоится 26 декабря.

Расписание выхода сериала «Из многих»