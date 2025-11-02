Расписание выхода сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие»
7 ноября стартует сериал «Из многих» — новый проект Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Шоу расскажет историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. События развернутся в альтернативной реальности, где человечество столкнулось с таинственным явлением, которое сильно повлияет на весь мир.
Всего в первый сезон войдёт девять серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера финального эпизода состоится 26 декабря.
Расписание выхода сериала «Из многих»
- 1-я серия — 7 ноября
- 2-я серия — 7 ноября
- 3-я серия — 14 ноября
- 4-я серия — 21 ноября
- 5-я серия — 28 ноября
- 6-я серия — 5 декабря
- 7-я серия — 12 декабря
- 8-я серия — 19 декабря
- 9-я серия — 26 декабря