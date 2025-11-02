Страны СНГ снимут сериал о вкладе республик СССР в Победу

Кинематографисты России и СНГ должны противопоставить западной продукции, искажающей исторические факты, произведения, которые донесут до зрителей правду. Одним из таких проектов должен стать сериал "Искра" о вкладе бывших советских республик в Победу, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов.

"Киноискусство может и разъединять. В некоторых западных фильмах четко прописывается, например, ведущая роль Соединенных Штатов и союзников в Победе в Великой Отечественной войне. Все знают, что это не так, но особенно молодое поколение, которое смотрит фильмы и, к сожалению, меньше читает книги, верит", - сказал замсекретаря СБ на сессии кинофорума, который проходит на международном фестивале "Народы России и СНГ".

По мнению Шевцова, одной из целей нынешнего кинофорума "является нахождение тех путей, тех точек соприкосновения, которые помогут донести до зрителей историческую правду".

Замсекретаря Совбеза отметил, что в России и странах СНГ "снимается достаточно много хороших картин на историческую тему". Он сообщил, что на кинофоруме "будет обсуждаться производство совместного сериала под названием "Искра" о вкладе союзных республик в победу Великой Отечественной войне".

Секретарь СБ Сергей Шойгу в видеоприветствии участникам форума обратил внимание на то, что "добрые, искренние отношения народов России и стран Содружества формировались на протяжении многих веков, предки из поколения в поколение вместе трудились, приумножали духовное наследие и формировали уникальную многонациональную, многоконфессиональной культуру". На его взгляд, "кинематограф выполняет высокую благородную миссию - служит сбережению общей исторической памяти, непреходящих духовно-нравственных идеалов и ценностей народов стран СНГ, содействует развитию международных гуманитарных связей, укреплению профессиональных и дружеских контактов".

"Именно кинофильмы могут наглядно и доступным языком рассказать о подвиге народов наших стран, нашей общей истории и традициях", - подчеркнул Шойгу.

Международный форум "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября. ТАСС - информационный партнер мероприятия.