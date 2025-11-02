Как будет выходить второй сезон реалити-шоу по «Игре в кальмара»

Расписание выхода второго сезона реалити-шоу по «Игре в кальмара»
4 ноября стартует второй сезон «Игры в кальмара: Вызов» — реалити-шоу по культовому сериалу. В проекте участвуют 456 человек, которые соревнуются в различных испытаниях. Их цель — выиграть главный приз в размере $4,56 млн.
Всего во второй сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить по несколько серий на стриминговом сервисе Netflix. Премьера заключительного эпизода состоится 18 ноября.
- 1-я серия — 4 ноября
- 2-я серия — 4 ноября
- 3-я серия — 4 ноября
- 4-я серия — 4 ноября
- 5-я серия — 11 ноября
- 6-я серия — 11 ноября
- 7-я серия — 11 ноября
- 8-я серия — 11 ноября
- 9-я серия — 18 ноября