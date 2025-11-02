Как будет выходить второй сезон реалити-шоу по «Игре в кальмара»

4 ноября стартует второй сезон «Игры в кальмара: Вызов» — реалити-шоу по культовому сериалу. В проекте участвуют 456 человек, которые соревнуются в различных испытаниях. Их цель — выиграть главный приз в размере $4,56 млн.

Всего во второй сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить по несколько серий на стриминговом сервисе Netflix. Премьера заключительного эпизода состоится 18 ноября.

Расписание выхода второго сезона реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов»