Как будет выходить второй сезон реалити-шоу по «Игре в кальмара»

Расписание выхода второго сезона реалити-шоу по «Игре в кальмара»

4 ноября стартует второй сезон «Игры в кальмара: Вызов» — реалити-шоу по культовому сериалу. В проекте участвуют 456 человек, которые соревнуются в различных испытаниях. Их цель — выиграть главный приз в размере $4,56 млн.

Всего во второй сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить по несколько серий на стриминговом сервисе Netflix. Премьера заключительного эпизода состоится 18 ноября.

Расписание выхода второго сезона реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов»

  • 1-я серия — 4 ноября
  • 2-я серия — 4 ноября
  • 3-я серия — 4 ноября
  • 4-я серия — 4 ноября
  • 5-я серия — 11 ноября
  • 6-я серия — 11 ноября
  • 7-я серия — 11 ноября
  • 8-я серия — 11 ноября
  • 9-я серия — 18 ноября