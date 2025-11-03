Какие отечественные фильмы возглавили прокат в России на выходных

Во главе кинопроката в России и странах СНГ в минувшие выходные оказался полнометражный семейный фильм «Папины дочки: Мама вернулась» (собрал 359,7 млн руб.), продолжающий телесериал «Папины дочки. Новые». Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

© кадр из фильма «Горыныч»

На второй строчке рейтинга находится сказка «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли. Приключения моряка и его маленького дракона заработали 313,1 млн руб.

Третье место досталось мюзиклу «Алиса в Стране Чудес» с Анной Пересильд. Ее героине придется выдержать множество испытаний, чтобы вернуться домой из мира, в котором ее никто не узнает. Лента собрала в прокате 251,7 млн руб.

Пятерку лидеров по сборам в прокате замыкают новая криминальная авантюра «Мажор в Дубае» (176,3млн руб.) и «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» (89,5 млн руб.).

В октябре фильм «Родители тут рядом» о тех, кто растит детей с аутизмом, не получил прокатное удостоверение Минкультуры. Картину убрали из программ фестивалей, хотя она уже была заявлена и попала в каталоги. Создательница ленты, режиссер Любовь Аркус рассказала, что в основу фильма легли материалы, снятые 17 лет назад в лагере на Онеге для родителей и детей с аутизмом. На их основе она сделала «своеобразный приквел» к картине «Антон тут рядом».