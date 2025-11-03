Что известно о премьере мелодрамы «Ивушка плакучая. Продолжение»

Премьера фильма «Ивушка плакучая. Продолжение» состоится на телеканале «Россия» 4 ноября 2025 года. Главные роли в мелодраме режиссёра Евгения Баранова исполнили Анна Миклош, Александр Никитин, Дарья Кукарских, Екатерина Родионова, Виталий Кудрявцев, Владислав Резник, Иван Шевченко, Николай Белин, Александра Сыдорук и другие. Это продолжение фильма 2023 года «Ивушка плакучая».

© кадр из сериала «Ивушка плакучая»