Что известно о премьере мелодрамы «Ивушка плакучая. Продолжение»

Мелодраму «Ивушка плакучая. Продолжение» покажет «Россия»
Премьера фильма «Ивушка плакучая. Продолжение» состоится на телеканале «Россия» 4 ноября 2025 года. Главные роли в мелодраме режиссёра Евгения Баранова исполнили Анна Миклош, Александр Никитин, Дарья Кукарских, Екатерина Родионова, Виталий Кудрявцев, Владислав Резник, Иван Шевченко, Николай Белин, Александра Сыдорук и другие. Это продолжение фильма 2023 года «Ивушка плакучая».
- Надя Краснова (Миклош) и Валерий (Никитин) поженились и ждут ребёнка, - сообщается в синопсисе. - Дочь Валеры, Люба (Родионова), работает массажисткой в салоне. А дочь Нади, Полина (Кукарских), так и не нашла работу и продолжает мечтать о богатой жизни и лёгких деньгах. Люба знакомится с Олегом Логиновым (Шевченко), красивым и состоятельным молодым человеком, они собираются пожениться. Но перед самой свадьбой Полина неожиданно сбегает с Олегом, оставив короткую записку с просьбой не искать её. Надя и Валера переживают за обеих дочерей. И за впавшую в тяжёлую депрессию Любу, и за Полину, от которой нет никаких известий. Но когда Полину всё же удается найти, выясняется, что всё совсем не так, как они себе представляли…