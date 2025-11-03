Чего ждать от нового сериала о Петре I на Первом канале

Премьера исторического сериала "Государь" режиссера Сергея Гинзбурга состоится на Первом канале 3 ноября.

Это многосерийная драма о трех десятилетиях жизни российского царя-реформатора Петра I. В главной роли - актер Константин Плотников, до этого сыгравший легендарного рокера Михаила "Горшка" Горшенева в нашумевшем музыкальном байопике "Король и Шут".

Фильм расскажет об основных событиях жизни Петра I, о людях, сформировавших мировоззрение будущего российского императора, о решительных поступках, сражениях и деяниях, за которые мы можем быть благодарны ему до сих пор. Среди них - расширение государства, основание города на Неве, ныне носящего его имя - Санкт-Петербург, победа в Полтавской битве и других, создание мощного флота, а главное - завоевание Российской империей нового авторитета в Европе.

"Государь" - это художественная биография российского царя, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд и жесткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства страны. При этом история жизни Петра I настолько запутанная, что создатели фильма привлекли к работе и консультантов-историков. Ведь и знаменитые исследователи истории России - Иван Голиков, Николай Павленко, Николай Карамзин, Сергей Соловьев и Николай Устрялов - порой описывают и даже оценивают его поступки по-разному, расходясь в некоторых существенных деталях. А "Историю Петра I" планировал написать даже Александр Сергеевич Пушкин. Но завершить свой замысел не успел из-за трагической дуэли на Черной речке в январе 1837 года…

И вот теперь о столь знаковой и могучей, жесткой, глобальной, а в чем-то, может, и противоречивой, по мнению некоторых историков, личности, снят многосерийный фильм.

Роль императора Петра I сыграл Константин Плотников, а его ближайшего соратника Александра Меншикова - Евгений Ткачук.

В фильме также снимались: Светлана Колпакова (царевна Софья), Наталья Суркова (царица Наталья Кирилловна, мать Петра I), Сергей Угрюмов (Василий Голицин), Александр Обласов (Лев Нарышкин, дядя Петра I), Сергей Барковский (Никита Зотов), Евгений Шварц (Карл XII), Сергей Годин (Франц Лефорт), Александр Бухаров (Федор Шакловитый), Василиса Семашкова (Евдокия Лопухина), Тина Стойилкович (Анна Монс), Анна Дворянская (Екатерина I), Мария Лисовая (Аталия Десмонд) Александр Яцко (гетман Мазепа) и другие.

Съемки "Государя" проходили в Санкт-Петербурге, Москве и масштабных декорациях в "Москино", воссоздающих архитектуру XVII -XVIII веков.

