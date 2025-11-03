Сборы фильма «Горыныч» с Александром Петровым взяли новую высоту

3 ноября сборы фильма «Горыныч» превысили 1 млрд рублей. На достижение этой отметки ленте потребовалось полторы недели — премьера состоялась 23 октября. Сейчас фэнтези с Александром Петровым лидирует в российских чартах вместе с «Алисой в стране чудес».

Это уже седьмой фильм, которому удалось достичь этого результата в 2025 году. Ранее 1 млрд рублей в российском прокате также собрали «Август», «Волшебник Изумрудного города», «Финист: Первый богатырь», «Пророк: История Александра Пушкина», «Батя 2: Дед» и «Кракен».

Сюжет «Горыныча» рассказывает о лейтенанте ВМФ Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Лёше не только предстоит подружиться с детёнышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество, излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу и встретиться с принцессой Марусей.

Главные роли в сказке сыграли Александр Петров («Лёд 3»), Виктория Агалакова («Эпидемия»), Александр Робак («Географ глобус пропил»), Сергей Маковецкий («Брат 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Дмитрий Хонин («Кислород»).