Россия и Китай намерены совместно снимать кино

Стороны также договорились принимать активное взаимное участие в международных кинофестивалях, проводимых в обеих странах

Россия и КНР намерены совместно работать над созданием фильмов. Такой пункт содержится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

"Реализовывать соглашение между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства <...> путем реализации совместных кинопроектов", - говорится в документе.

Москва и Пекин условились "поощрять организацию обменных кинофестивалей и недель анимационного кино, оказывать содействие совместному кинопроизводству". Каждая из сторон обещает принимать активное участие в международных кинофестивалях, проводимых другой.

"Китайская сторона поддерживает российские инициативы учреждения Открытой Евразийской кинопремии и Евразийской академии кинематографических искусств", - указано в документе.

РФ и Китай будут углублять сотрудничество в области медиа, противодействуя распространению дезинформации и обеспечивая благоприятные условия для работы журналистов. Они продолжат "выступать за традиционные духовно-нравственные ценности, оказывать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим коренные интересы и вызывающим серьезную озабоченность сторон".

Также Москва и Пекин намерены расширять сотрудничество в архивном деле, в области молодежной политики.