Что известно о премьере драмеди «Капитан Крюк»

Премьера фильма «Капитан Крюк» состоится на СТС 5 ноября 2025 года. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в спортивном драмеди режиссера Максима Максимова исполнили Роман Курцын, Ева Смирнова, Сергей Степин, Ольга Тумайкина, Степан Девонин, Марк-Малик Мурашкин, Станислав Соломатин, Ян Цапник.

© кадр из фильма «Капитан Крюк»

Главный герой Никита Крюков (Курцын) — в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную, а затем и агентскую карьеру из-за своего неуправляемого гнева. С ним никто не готов работать. Внезапно ему приходит сообщение о смерти мамы (Тумайкина). Он срывается в родной город, но оказывается, что мать жива, а сообщение отправила его младшая дочь сводная сестра Женька (Смирнова). Она фанатка Крюкова и сама играет в хоккей в подростковой смешанной команде. Девочка всем рассказывает, что они с Никитой постоянно общаются, и что он скоро приедет и приведет их команду к финалу. Это продолжается несколько лет, и уже никто ей не верит, пока Никита Крюков в результате «финта» Женьки действительно не появляется в их городе. Но он никого тренировать не планировал, а собирается как можно скорее вернуться в Москву. Пока сестра думает, как задержать брата, Крюков по просьбе мамы заглядывает на тренировку и находит мотивацию не уезжать. Он решает заняться детской командой.

В российский прокат «Капитан Крюк» вышел в феврале.