Вышел трейлер комедии «Рождество братьев Джонас»

Трейлер фильма «Рождество братьев Джонас» (A Very Jonas Christmas Movie) представил 3 ноября 2025 года видеосервис Disney+. Главные роли в нем исполнили Кевин, Джо и Ник Джонасы. По сюжету, в 20-х числах декабря они находятся на гастролях в Европе, один из братьев жалуется загадочному человеку в баре, что группа Jonas Brothers великолепна, но между ними тремя в реальной жизни такой «химии» уже нет. И тут братьям Джонас предоставляется возможность проверить свои семейные узы на прочность: их гастрольный самолет сгорает прямо в аэропорту, и теперь Нику, Кевину и Джо надо за 48 часов добраться из Лондона в Нью-Йорк вовремя, чтобы провести Рождество со своими семьями. В этом увлекательном путешествии их ждет множество приключений: поездка на поезде, управление самолетом, встреча с дикими животными в лесу и т.п.

© Кадр из трейлера

В фильме также снялись Хлоя Беннет, Билли Лурд, Лаверн Кокс, Кей Джей Апа, Эндрю Барт Фельдман, Андреа Мартин, Кенни Джи, Джастин Трантер, Рэндалл Парк, Джесси Тайлер Фергюсон и другие.

Премьера фильма «Рождество братьев Джонас» состоится на Disney+ 14 ноября. В тот же день выйдет и его саундтрек, куда вошли семь новых рождественских песен от Jonas Brothers, в том числе «Coming Home This Christmas», которая звучит в трейлере и вышла отдельным синглом. В его записи принял участие знаменитый саксофонист Кенни Джи.